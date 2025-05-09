До кінця 2025 року в 15 містах України з’являться перші оновлені безбар’єрні маршрути

У межах флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій "Рух без бар’єрів" до кінця 2025 року в 15 пілотних містах України будуть завершені перші модернізовані ділянки вулиць, адаптовані до потреб усіх груп населення.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Відновлення простору відбувається за принципами безбар’єрності та охоплює ключові маршрути, що поєднують медичні, освітні, адміністративні та громадські об’єкти.

Міста-пілоти визначили конкретні відтинки, які входять до першої черги оновлення, а на частині з них вже ведуться роботи. Загальна протяжність майбутніх маршрутів становитиме близько 100 км, реконструкція охопить понад 1500 об’єктів.

Маршрути розроблено таким чином, щоб забезпечити зручний і безпечний доступ до лікарень, аптек, закладів освіти, торгівлі, адміністративних установ. Особливу увагу приділено елементам дорожньо-транспортної інфраструктури – пішохідним переходам, тротуарам, зупинкам.

Фінансування проєкту реалізується за схемою 40-30-30: 40% — з державного бюджету, по 30% — з міських та обласних бюджетів із можливістю коригування до 10%. Також активно долучається приватний сектор.

Серед перших міст:

Київ : маршрут довжиною 12,5 км від Головного військового клінічного госпіталю до Майдану Незалежності та Центрального вокзалу;

Одеса : модернізація 3 км маршруту до обласної лікарні;

Житомир : вулиці Огієнка, Вітрука та площа Польова, зокрема оновлення поліклініки №2;

Дніпро : 6,7 км маршруту через центр міста до Соборної площі, з модернізацією лікарень, навчальних закладів та університетів;

Полтава : “Шлях Ветерана” (1,65 км) до військового шпиталю;

Львів : маршрут довжиною 14,4 км, що поєднує реабілітаційні центри для військових із громадськими установами;

Вінниця : маршрут 12 км, включає 2,15 км пішохідної частини;

Рівне : 4,5 км шляху до лікарень та адміністративних центрів;

Тернопіль : ділянка довжиною 1,5 км через центр міста;

Калуш : 6,4 км маршруту на ключових вулицях;

Кропивницький : 1,5 км від поліклініки до ЦНАПу;

Чернівці : 1,7 км вулицею Руська;

Буча : 3,6 км через основні житлові й адміністративні зони;

Славутич : 2,5 км через квартали та центральну площу;

Опішня (Полтавщина) : маршрути першої черги на п’яти основних вулицях.

В результаті проєкту, мешканці цих міст зможуть безперешкодно діставатися важливих соціальних об’єктів, що є кроком до інклюзивного простору в усіх регіонах України.

Додамо, що у Києві нещодавно нові підходи зручності та доступності були впроваджені у двох районах столиці.