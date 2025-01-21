Кабмин одобрил создание информационной платформы мониторинга качества питьевой воды

Кабинет министров 21 января утвердил порядок государственного мониторинга в сфере питьевой воды и питьевого водоснабжения, водоотведения. Об этом сообщили представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и Министерство развития общин и территорий.

Документ определяет процедуру мониторинга, организацию взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления, предприятий питьевого водоснабжения, централизованного и нецентрализованного водоотведения, а также обеспечения органов власти информацией для принятия управленческих решений. Порядок предусматривает:

разработку и внедрение информационно-аналитической платформы для обеспечения сбора, обработки, анализа, хранения, обобщения и анализа информации о состоянии объектов централизованного питьевого водоснабжения, состоянии систем водоотвода, возникновении возможных аварийных ситуаций на этих объектах; формирование единого подхода к сбору, обработке, хранению, обобщению и анализу указанной информации; получение объективной оценки состояния качества питьевой воды, объектов централизованного питьевого водоснабжения, систем водоотведения, очищенных сточных вод, повторного использования очищенных сточных вод и осадка сточных вод.

Как указал замминистра Константин Ковальчук, благодаря новой системе мониторинга появится возможность более эффективно проводить контроль соответствия состояния воды санитарным нормам и выявлять потенциальные риски загрязнения.

Отмечается, что использование специальной платформы, которую будет модерировать Минвосстановления, призвано повысить прозрачность данных, предоставив возможность более удобного их анализа.

К платформе будут иметь доступ министерства, агентства и областные военные администрации, что должно обеспечить оперативное решение проблемных вопросов, в частности, когда речь идет об очистке сточных вод, минимизации загрязнений и сохранении экосистемы.