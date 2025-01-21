Уряд схвалив створення інформаційної платформи моніторингу якості питної води

Кабінет міністрів 21 січня затвердив порядок здійснення державного моніторингу у сферах питної води та питного водопостачання, водовідведення. Про це повідомляють представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук та Міністерство розвитку громад та територій.

Документ визначає процедуру моніторингу, організацію взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств питного водопостачання, централізованого та нецентралізованого водовідведення, а також забезпечення органів влади інформацією для прийняття управлінських рішень. Порядок передбачає:

розробку та впровадження інформаційно-аналітичної платформи для забезпечення збору, обробки, аналізу, збереження, узагальнення та аналізу інформації про стан об'єктів централізованого питного водопостачання, стан систем водовідведення, виникнення можливих аварійних ситуацій на цих об’єктах; формування єдиного підходу до збору, обробки, збереження, узагальнення та аналізу зазначеної інформації; отримання об’єктивної оцінки стану якості питної води, об'єктів централізованого питного водопостачання, систем водовідведення, очищених стічних вод, повторного використання очищених стічних вод та осаду стічних вод.

Як вказав заступник міністра Костянтин Ковальчук, завдяки новій системі моніторингу з’явиться можливість більш ефективно проводити контроль відповідності стану води санітарним нормам та виявляти потенційні ризики забруднення.

Зазначається, що використання для цього спеціальної платформи, яку модеруватиме Мінвідновлення, покликано підвищити прозорість даних, надавши можливість більш зручного їх аналізу.

До платформи матимуть доступ міністерства, агентства та обласні військові адміністрації, що має забезпечити оперативне розв'язання проблемних питань, зокрема коли йдеться про очищення стічних вод, мінімізацію забруднень та збереження екосистеми.