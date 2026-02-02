Кабмин сменил главу Госгеонадра: кто стал временным главой

Кабинет Министров Украины назначил Леонида Музыкуса временным исполняющим обязанности Председателя Государственной службы геологии и недр Украины после освобождения от этого поста Олега Гоцинца.

Как пишет Delo.ua, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.

До этого назначения Музыкус занимал должность первого заместителя председателя указанной службы.

До этого он работал первым заместителем генерального директора государственного предприятия "Национальные информационные системы", имел опыт работы в Украинской ассоциации финтех, инновационных компаний и в НБУ.

Ранее Кабмин уволил Олега Гоцинца с должности главы Государственной службы геологии и недр Украины. Он возглавлял Госгеонадра с 29 ноября 2024 года, заменив на этом посту своего предшественника Романа Опимаха.

8 ноября 2024 года Кабинет министров Украины уволил с должности главы Госгеонадр Романа Опимаха, возглавлявшего ведомство с ноября 2019 года. Обязанности главы Госгеонадр были временно возложены на Сергея Дехтяренко.

Критики Романа Опимаха обращали внимание на просчеты возглавляемого им ведомства. Едва ли не самым громким за последние 5 лет – называли 8-месячный простой Сахалинского месторождения, в результате которого государство недополучило от 3 до 9 млрд грн. Не прибавляли оптимизма и последствия реализации санкционной политики в отрасли: с одной стороны, запрещая добывающим компаниям подсанкционных собственников пользоваться недрами.