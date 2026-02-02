Запланована подія 2

Кабмін змінив голову Держгеонадр: хто став тимчасовим очільником

Кабінет Міністрів України призначив Леоніда Музикуса тимчасовим виконувачем обов’язків Голови Державної служби геології та надр України після звільнення з цієї посади Олега Гоцинця.

Як пише Delo.ua, відповідне розпорядження опубліковано на офіційному сайті уряду. 

До цього призначення Музикус обіймав посаду першого заступника Голови зазначеної Служби.  

Перед цим він працював першим заступником генерального директора державного підприємства "Національні інформаційні системи", мав досвід роботи в Українській асоціації фінтех, інноваційних компаній та в НБУ.

Раніше Кабмін звільнив Олега Гоцинця з посади голови Державної служби геології та надр України. Він очолював Держгеонадра з 29 листопада 2024 року, замінивши на цій посаді свого попередника Романа Опімаха.

8 листопада 2024 року Кабінет міністрів України звільнив із посади голови Держгеонадр Романа Опімаха, який очолював відомство з листопада 2019 року. Обов’язки голови Держгеонадр були тимчасово покладені на Сергія Дехтяренко. 

Критики  Романа Опімаха звертали увагу на прорахунки очолюваного ним відомства. Чи не найгучнішим за останні 5 років – називали 8-місячний простій Сахалінського родовища, внаслідок якого держава недоотримала від 3 до 9 млрд грн. Не додавали оптимізму і наслідки реалізації санкційної політики в галузі: з одного боку, забороняючи видобувним компаніям підсанкційних власників користуватися надрами.

Автор:
Тетяна Бесараб