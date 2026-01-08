Кабмін звільнив голову Держгеонадр Олега Гоцинця

Кабінет міністрів звільнив Олега Гоцинця з посади голови Державної служби геології та надр України (Держгеонадра).

Як пише Delo.ua, відповідне розпорядження №12-р від 7 січня 2026 р. опубліковано на офіційному сайті уряду.

"Звільнити Гоцинця Олега Степановича з посади голови Державної служби геології та надр України за угодою сторін (пункт 3 частини першої статті 83 Закону України “Про державну службу”)", - йдеться в повідомленні.

Гоцинець очолював Держгеонадра з 29 листопада 2024 року, замінивши на цій посаді свого попередника Романа Опімаха.

Раніше він працював начальником департаменту надрокористування АТ "Укргазвидобування", найбільшого надрокористувача України, що має сотні спецдозволів на видобуток нафти та природного газу.

За сумісництвом Гоцинець працював менеджером проєктів НАК "Нафтогаз України". Також є експертом Державної комісії по запасах корисних копалин.

Нагадаємо, 8 листопада 2024 року Кабінет міністрів України звільнив із посади голови Держгеонадр Романа Опімаха, який очолював відомство з листопада 2019 року. Обов’язки голови Держгеонадр були тимчасово покладені на Сергія Дехтяренко.

Критики Романа Опімаха звертали увагу на прорахунки очолюваного ним відомства. Чи не найгучнішим за останні 5 років – називали 8-місячний простій Сахалінського родовища, внаслідок якого держава недоотримала від 3 до 9 млрд грн. Не додавали оптимізму і наслідки реалізації санкційної політики в галузі: з одного боку, забороняючи видобувним компаніям підсанкційних власників користуватися надрами.