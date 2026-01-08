Запланована подія 2

Кабмин уволил главу Госгеонадра Олега Гоцинца

Олег Гоцинец
Гоцинец возглавлял Госгеонадра с 29 ноября 2024 года / ExPro

Кабинет министров Украины уволил Олега Гоцинца с должности главы Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонадра).

Как пишет Delo.ua, соответствующее распоряжение №12-р от 7 января 2026 г. опубликовано на официальном сайте Правительства.

"Уволить Гоцинца Олега Степановича с должности Председателя Государственной службы геологии и недр Украины по соглашению сторон (пункт 3 части первой статьи 83 Закона Украины "О государственной службе")", - говорится в сообщении.

Гоцинец возглавлял Госгеонадра с 29 ноября 2024 года, заменив на этом посту своего предшественника Романа Опимаха.

Ранее он работал начальником департамента недропользования АО "Укргаздобыча", крупнейшего недропользователя Украины, который имеет сотни спецразрешений на добычу нефти и природного газа.

По совместительству Гоцинец работал менеджером по проектам НАК "Нафтогаз Украины". Также является экспертом Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых.

Напомним, 8 ноября 2024 года Кабинет министров Украины уволил с должности главы Госгеонадр Романа Опимаха, возглавлявшего ведомство с ноября 2019 года. Обязанности главы Госгеонадр были временно возложены на Сергея Дехтяренко.

Критики Романа Опимаха обращали внимание на просчеты возглавляемого им ведомства. Едва ли не самым громким за последние 5 лет – называли 8-месячный простой Сахалинского месторождения, в результате которого государство недополучило от 3 до 9 млрд грн. Не прибавляли оптимизма и последствия реализации санкционной политики в отрасли: с одной стороны, запрещая добывающим компаниям подсанкционных собственников пользоваться недрами.

Автор:
Татьяна Бессараб