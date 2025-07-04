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Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025

Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025
Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025

Украинский бизнес работает в условиях войны, кризиса, миграции, сохраняя рабочие места, формируя новые подходы к управлению командами, возвращая ветеранов в профессиональную жизнь и поддерживая ментальное здоровье.

Этим вопросам был посвящен HR Wisdom Summit 2025, собравший 400+ HR-лидеров, 30+ ведущих спикеров, чтобы честно обсудить, как сегодняшние решения формируют будущее людей в Украине.

Фото 2 — Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025

С открытием саммита участников поздравила Оксана Гутцайт , ведущая ICTV: "Сегодня HR — это первый голос на предприятии. Именно вы — голос перемен".

Фото 3 — Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025
Фото: Оксана Гутцайт

Наталья Теряхина из Kernel поделилась опытом, как управление знаниями помогает удержать штат, ведь HR должна проактивно работать с бизнесом, проявляя критические роли и удерживая команду через обучение.

Фото 4 — Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025
Фото: Наталья Теряхина

Дарья Марчак, первая заместитель министра соцполитики Украины , призвала срочно пересмотреть HR-стратегии с акцентом на инклюзивность и привлечение рабочих 50+, потому что страна не может позволить эйджизм.

Фото 5 — Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025
Фото: Дарья Марчак

О трендах рынка труда в реальном времени говорила Мария Абдуллина с "OLX Работа" : "Большинство работодателей сталкивается с кризисом из-за мобилизации, миграции и нехватки кадров. И их ответ — это фокус на молодежь, партнерство с образованием и привлечение пенсионеров".

Фото 6 — Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025
Фото: Мария Абдуллина

Первую панельную дискуссию о кадровых стратегиях во время войны модерировал Игорь Кабузенко (Ward Howell Ukraine) . Участие принимали Юлия Титуренко (банк "Южный") , Лилия Дубас (Teva в Украине) , Полина Карелина (Nestlé в Украине) , Вюсал Талыбов (Foundation Coffee Roasters) и I ван Афонин (ПриватБанк) . Обсудили интеграцию молодежи, ветеранов и кандидатов 50+ и развитие внутренних талантов в качестве ключевых факторов успешного управления командами.

Фото 7 — Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025

Екатерина Цибур (NOVUS) уверена, что в 2025 году наиболее выгодной инвестицией являются люди: создавая среду доверия, компания гарантирует, что сотрудник захочет вернуться или посоветует компанию другим.

Фото 8 — Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025
Фото: Екатерина Цыбур

Инна Печерица (EVA) говорила о корпоративной культуре как компасе трансформаций, где ценности — это ежедневный фокус на своих людях, ощущение опоры в кризис, пространство для внутреннего диалога, нетворкинга и искренности.

Фото 9 — Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025
Фото: Инна Шампиньона

В дискуссии " Работа после службы: как сделать рынок труда дружественным ветеранам" обсуждали реальные кейсы адаптации, менторства и системной поддержки ветеранов и их семей.

Фото 10 — Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025

Модерировала Наталья Емченко (SCM, проект "Сердце Азовстали"). Участниками стали Анастасия Разлуцкая (Work.ua), Елена Большая (Sense Bank), Вадим Галицкий (ДТЭК), Людмила Новак (Интерпайп), Алена Скорзова (Государственная служба занятости) и Кирилл Тюрнев (защитник Мариуполя).

Наталья Волнянская (Starlight Media) рассказала, как HRD военного времени маневрируют, сохраняя команды, благодаря своевременной базовой поддержке, взвешенной коммуникации и способности мечтать.

Фото 11 — Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025
Фото: Наталья Волнянская

В ходе дискуссии " Взаимодействие образования и бизнеса" при модерации Анны Мищенко (КШГУ) с участием Олега Давиденко (Группа Метинвест), Елены Дмитерко (Kormotech), Людмилы Андреевой ("Филипп Моррис Украина"), Екатерины Залозных ("АрселорМиттал Кривой Рог"), Ольги Нагорнюк (Ajax) и Анатолия Мельниченко (КПИ им. Игоря Сикорского) заявили на ключевой роли инвестиций в образовательные траектории, дуальном образовании и стратегическом сотрудничестве бизнеса с вузами в адаптации обучения к потребностям рынка.

Фото 12 — Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025

Светлана Мозгова ("Астарта-Киев") вдохновила участников выступлением об активном долголетии как стратегии роста бизнеса, изменениях отношения к возрасту и ломании стереотипов, являющихся стратегическими инвестициями в кадровый потенциал.

Фото 13 — Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025
Фото: Светлана Мозговая

Виктор Марченко (Райффайзен Банк) представил системный подход к data-driven HR, подчеркнув, что без использования аналитики и ИТ-решений HR-активности превращаются в какофонию.

Фото 14 — Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025
Фото: Виктор Марченко

Елена Ковика (Киевстар) поделилась, что кодексы поведения являются фундаментом доверия, ведь этика — по примеру руководителя, постоянной коммуникации и признанию вклада каждого — поддерживает команду в бурные времена.

Фото 15 — Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025
Фото: Елена Ковика

Тимофей Брик (КSE) представил результаты исследования "Топ инвесторов в образование" от Delo.ua и KSE, подчеркнув, что за неимением актуальных навыков вакансии и кандидаты не встречаются, а бизнес, инвестируя в образование, решает кадровые вопросы и выполняет общественную роль в интеграции инклюзии.

Фото 16 — Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025
Фото: Тимофей Брик

Дискуссия о корпоративном образовании, модерированная Татьяной Шерман (Академия ДТЭК), собрала Марьяну Кошарновскую (AB InBev Efes Ukraine), Илону Пасечник ( Alviva Group), Татьяну Кононенко ("Брокард-Украина"), Ольгу Лукьяненко (Новая почта) и Ивана Кузьменко (1+1 media school).

Фото 17 — Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025

Они доказали, что корпоративное образование – это стратегическая инвестиция в устойчивость и развитие компании через наставничество и партнерство, где эффективность измеряется приумножением капитала и ростом карьеры.

О бренде работодателя, важности привлечения молодежи и женщин, честности и заботе в формировании бренда, а также единой стратегии HR с коммуникациями по модерации Романа Бондаря (Korn Ferry Ukraine) говорили Наталья Бойко (Группа Нафтогаз), Елена Семич (Академия ДТЭК), Евгения Кузьминская (OKKO), Сергей Луканин (Группа Нафтогаз) и Анастасия Громова (МХП).

Фото 18 — Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025

Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» инициировал рейтинг, который стал финальным событием HR Wisdom Summit.

В рамках церемонии были отмечены лучшие работодатели и HR-директоры, которые формируют новые стандарты работы с людьми в Украине. Рейтинг состоит из трех частей: ТОП-100 работодателей, специальные номинации по отдельным HR направлениям и рейтинг лучших HRD. Победителей определяли эксперты и онлайн-голосование на портале Delo.ua.

Фото 19 — Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025
Фото 20 — Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025
Фото 21 — Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025
Фото 22 — Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025
Фото 23 — Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025
Фото 24 — Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025
  • Генеральный партнер — "OLX Работа"
  • Энергетический партнер — Группа Нафтогаз
  • Главные партнеры — Sense Bank, Страховая компания INGO, ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог"
  • Генеральный информационный партнер — Starlight Media
  • Кофейный партнер — Foundation Coffee Roasters
  • Водный партнер — Природная минеральная "Моршинская"
  • Кейтеринг-партнер церемонии награждения — Box Catering
  • Вкусный партнер — "Лантманен АХА"
  • Сладкие партнеры — "Киевхлеб" и "Тарта"
  • Алкогольный партнер: "Джек Дэниелс" (Jack Daniel's)
  • Игристый партнер — "Азнаури"
  • Гостеприимный партнер — Академия ДТЭК.
Фото 25 — Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025

Медиапартнеры:

  • компании : Mediafusion, Hurma, Infoviizion, BC media;
  • телеканалы : ICTV, ICTV 2, 1+1 Медиа, "Мы Украина", "Мы Украина+", "Киев 24", медийный холдинг "Апостроф";

онлайн-ресурсы: УНН, "Коммерсант Украинский", Liga Zakon, Киев1, HiTech.Expert, "Главком", "Деловая столица", Burda Media Ukraine, "44.ua", "Первый бизнес", TrueUA, "Логист FM", Marketer.ua, "Экономист", Founder, и пожарная безопасность", HR Liga, "Экономические новости", "Эксперт", Европейская Бизнес Ассоциация.