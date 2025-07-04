Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025

Украинский бизнес работает в условиях войны, кризиса, миграции, сохраняя рабочие места, формируя новые подходы к управлению командами, возвращая ветеранов в профессиональную жизнь и поддерживая ментальное здоровье.

Этим вопросам был посвящен HR Wisdom Summit 2025, собравший 400+ HR-лидеров, 30+ ведущих спикеров, чтобы честно обсудить, как сегодняшние решения формируют будущее людей в Украине.

С открытием саммита участников поздравила Оксана Гутцайт , ведущая ICTV: "Сегодня HR — это первый голос на предприятии. Именно вы — голос перемен".

Фото: Оксана Гутцайт

Наталья Теряхина из Kernel поделилась опытом, как управление знаниями помогает удержать штат, ведь HR должна проактивно работать с бизнесом, проявляя критические роли и удерживая команду через обучение.

Фото: Наталья Теряхина

Дарья Марчак, первая заместитель министра соцполитики Украины , призвала срочно пересмотреть HR-стратегии с акцентом на инклюзивность и привлечение рабочих 50+, потому что страна не может позволить эйджизм.

Фото: Дарья Марчак

О трендах рынка труда в реальном времени говорила Мария Абдуллина с "OLX Работа" : "Большинство работодателей сталкивается с кризисом из-за мобилизации, миграции и нехватки кадров. И их ответ — это фокус на молодежь, партнерство с образованием и привлечение пенсионеров".

Фото: Мария Абдуллина

Первую панельную дискуссию о кадровых стратегиях во время войны модерировал Игорь Кабузенко (Ward Howell Ukraine) . Участие принимали Юлия Титуренко (банк "Южный") , Лилия Дубас (Teva в Украине) , Полина Карелина (Nestlé в Украине) , Вюсал Талыбов (Foundation Coffee Roasters) и I ван Афонин (ПриватБанк) . Обсудили интеграцию молодежи, ветеранов и кандидатов 50+ и развитие внутренних талантов в качестве ключевых факторов успешного управления командами.

Екатерина Цибур (NOVUS) уверена, что в 2025 году наиболее выгодной инвестицией являются люди: создавая среду доверия, компания гарантирует, что сотрудник захочет вернуться или посоветует компанию другим.

Фото: Екатерина Цыбур

Инна Печерица (EVA) говорила о корпоративной культуре как компасе трансформаций, где ценности — это ежедневный фокус на своих людях, ощущение опоры в кризис, пространство для внутреннего диалога, нетворкинга и искренности.

Фото: Инна Шампиньона

В дискуссии " Работа после службы: как сделать рынок труда дружественным ветеранам" обсуждали реальные кейсы адаптации, менторства и системной поддержки ветеранов и их семей.

Модерировала Наталья Емченко (SCM, проект "Сердце Азовстали"). Участниками стали Анастасия Разлуцкая (Work.ua), Елена Большая (Sense Bank), Вадим Галицкий (ДТЭК), Людмила Новак (Интерпайп), Алена Скорзова (Государственная служба занятости) и Кирилл Тюрнев (защитник Мариуполя).

Наталья Волнянская (Starlight Media) рассказала, как HRD военного времени маневрируют, сохраняя команды, благодаря своевременной базовой поддержке, взвешенной коммуникации и способности мечтать.

Фото: Наталья Волнянская

В ходе дискуссии " Взаимодействие образования и бизнеса" при модерации Анны Мищенко (КШГУ) с участием Олега Давиденко (Группа Метинвест), Елены Дмитерко (Kormotech), Людмилы Андреевой ("Филипп Моррис Украина"), Екатерины Залозных ("АрселорМиттал Кривой Рог"), Ольги Нагорнюк (Ajax) и Анатолия Мельниченко (КПИ им. Игоря Сикорского) заявили на ключевой роли инвестиций в образовательные траектории, дуальном образовании и стратегическом сотрудничестве бизнеса с вузами в адаптации обучения к потребностям рынка.

Светлана Мозгова ("Астарта-Киев") вдохновила участников выступлением об активном долголетии как стратегии роста бизнеса, изменениях отношения к возрасту и ломании стереотипов, являющихся стратегическими инвестициями в кадровый потенциал.

Фото: Светлана Мозговая

Виктор Марченко (Райффайзен Банк) представил системный подход к data-driven HR, подчеркнув, что без использования аналитики и ИТ-решений HR-активности превращаются в какофонию.

Фото: Виктор Марченко

Елена Ковика (Киевстар) поделилась, что кодексы поведения являются фундаментом доверия, ведь этика — по примеру руководителя, постоянной коммуникации и признанию вклада каждого — поддерживает команду в бурные времена.

Фото: Елена Ковика

Тимофей Брик (КSE) представил результаты исследования "Топ инвесторов в образование" от Delo.ua и KSE, подчеркнув, что за неимением актуальных навыков вакансии и кандидаты не встречаются, а бизнес, инвестируя в образование, решает кадровые вопросы и выполняет общественную роль в интеграции инклюзии.

Фото: Тимофей Брик

Дискуссия о корпоративном образовании, модерированная Татьяной Шерман (Академия ДТЭК), собрала Марьяну Кошарновскую (AB InBev Efes Ukraine), Илону Пасечник ( Alviva Group), Татьяну Кононенко ("Брокард-Украина"), Ольгу Лукьяненко (Новая почта) и Ивана Кузьменко (1+1 media school).

Они доказали, что корпоративное образование – это стратегическая инвестиция в устойчивость и развитие компании через наставничество и партнерство, где эффективность измеряется приумножением капитала и ростом карьеры.

О бренде работодателя, важности привлечения молодежи и женщин, честности и заботе в формировании бренда, а также единой стратегии HR с коммуникациями по модерации Романа Бондаря (Korn Ferry Ukraine) говорили Наталья Бойко (Группа Нафтогаз), Елена Семич (Академия ДТЭК), Евгения Кузьминская (OKKO), Сергей Луканин (Группа Нафтогаз) и Анастасия Громова (МХП).

Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» инициировал рейтинг, который стал финальным событием HR Wisdom Summit.

В рамках церемонии были отмечены лучшие работодатели и HR-директоры, которые формируют новые стандарты работы с людьми в Украине. Рейтинг состоит из трех частей: ТОП-100 работодателей, специальные номинации по отдельным HR направлениям и рейтинг лучших HRD. Победителей определяли эксперты и онлайн-голосование на портале Delo.ua.

Генеральный партнер — "OLX Работа"

Энергетический партнер — Группа Нафтогаз

Главные партнеры — Sense Bank, Страховая компания INGO, ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог"

Генеральный информационный партнер — Starlight Media

Кофейный партнер — Foundation Coffee Roasters

Водный партнер — Природная минеральная "Моршинская"

Кейтеринг-партнер церемонии награждения — Box Catering

Вкусный партнер — "Лантманен АХА"

Сладкие партнеры — "Киевхлеб" и "Тарта"

Алкогольный партнер: "Джек Дэниелс" (Jack Daniel's)

Игристый партнер — "Азнаури"

Гостеприимный партнер — Академия ДТЭК.

Медиапартнеры:

компании : Mediafusion, Hurma, Infoviizion, BC media;

телеканалы : ICTV, ICTV 2, 1+1 Медиа, "Мы Украина", "Мы Украина+", "Киев 24", медийный холдинг "Апостроф";

онлайн-ресурсы: УНН, "Коммерсант Украинский", Liga Zakon, Киев1, HiTech.Expert, "Главком", "Деловая столица", Burda Media Ukraine, "44.ua", "Первый бизнес", TrueUA, "Логист FM", Marketer.ua, "Экономист", Founder, и пожарная безопасность", HR Liga, "Экономические новости", "Эксперт", Европейская Бизнес Ассоциация.