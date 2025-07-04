Як HR перетворює кризу на точку зростання — підсумки HR Wisdom Summit 2025

Український бізнес працює в умовах війни, кризи, міграції, водночас зберігаючи робочі місця, формуючи нові підходи до управління командами, повертаючи ветеранів у професійне життя та підтримуючи ментальне здоров’я.

Цим питанням був присвячений HR Wisdom Summit 2025, що зібрав 400+ HR-лідерів, 30+ провідних спікерів, аби чесно обговорити, як сьогоднішні рішення формують майбутнє людей в Україні.

З відкриттям саміту учасників привітала Оксана Гутцайт, ведуча ICTV: "Сьогодні HR — це перший голос на підприємстві. Саме ви — голос змін".

Фото: Оксана Гутцайт

Наталія Теряхіна з Kernel поділилася досвідом, як управління знаннями допомагає утримати штат, адже HR має проактивно працювати з бізнесом, виявляючи критичні ролі та утримуючи команду через навчання.

Фото: Наталія Теряхіна

Дарія Марчак, перша заступниця міністра соцполітики України, закликала терміново переглянути HR-стратегії з акцентом на інклюзивність і залучення робітників 50+, бо країна не може дозволити ейджизм.

Фото: Дарія Марчак

Про тренди ринку праці у реальному часі говорила Марія Абдулліна з "OLX Робота": "Більшість роботодавців стикається з кризою через мобілізацію, міграцію та брак кадрів. І їхня відповідь — це фокус на молодь, партнерство з освітою і залучення пенсіонерів".

Фото: Марія Абдулліна

Першу панельну дискусію про кадрові стратегії під час війни модерував Ігор Кабузенко (Ward Howell Ukraine). Участь брали Юлія Тітуренко (банк "Південний"), Лілія Дубас (Teva в Україні), Поліна Карєліна (Nestlé в Україні), Вюсал Талибов (Foundation Coffee Roasters) та Іван Афонін (ПриватБанк). Обговорили інтеграцію молоді, ветеранів і кандидатів 50+ та розвиток внутрішніх талантів як ключові чинники успішного управління командами.

Катерина Цибур (NOVUS) упевнена, що у 2025 році найвигіднішою інвестицією є люди: створюючи середовище довіри, компанія гарантує, що співробітник захоче повернутися або порадить компанію іншим.

Фото: Катерина Цибур

Інна Печериця (EVA) говорила про корпоративну культуру як компас трансформацій, де цінності — це щоденний фокус на своїх людях, відчуття опори у кризу, простір для внутрішнього діалогу, нетворкінгу та щирості.

Фото: Інна Печериця

У дискусії "Робота після служби: як зробити ринок праці дружнім до ветеранів" обговорювали реальні кейси адаптації, менторства та системної підтримки ветеранів та їхніх родин.

Модерувала Наталія Ємченко (SCM, проєкт "Серце Азовсталі"). Учасниками стали Анастасія Розлуцька (Work.ua), Олена Велика (Sense Bank), Вадим Галицький (ДТЕК), Людмила Новак (Інтерпайп), Альона Скорзова (Державна служба зайнятості) та Кирило Тюрнєв (оборонець Маріуполя).

Наталія Волнянська (Starlight Media) розповіла, як HRD воєнного часу маневрують, зберігаючи команди, завдяки вчасній базовій підтримці, виваженій комунікації та здатності мріяти попри все.

Фото: Наталія Волнянська

Під час дискусії "Взаємодія освіти й бізнесу" за модерації Анни Міщенко (КШДУ) за участі Олега Давиденка (Група Метінвест), Олени Дмитерко (Kormotech), Людмили Андреєвої ("Філіп Морріс Україна"), Катерини Залозних ("АрселорМіттал Кривий Ріг"), Ольги Нагорнюк (Ajax) та Анатолія Мельниченка (КПІ ім. Ігоря Сікорського) наголосили на ключовій ролі інвестицій в освітні траєкторії, дуальній освіті та стратегічній співпраці бізнесу з вишами в адаптації навчання до потреб ринку.

Світлана Мозгова ("Астарта-Київ") надихнула учасників виступом про активне довголіття як стратегію зростання бізнесу, зміни ставлення до віку і ламання стереотипів, що є стратегічними інвестиціями у кадровий потенціал.

Фото: Світлана Мозгова

Віктор Марченко (Райффайзен Банк) представив системний підхід до data-driven HR, наголосивши, що без використання аналітики та ІТ-рішень HR-активності перетворюються на какофонію.

Фото: Віктор Марченко

Олена Ковіка (Київстар) поділилася, що кодекси поведінки є фундаментом довіри, адже етика — через приклад керівника, постійну комунікацію та визнання внеску кожного — підтримує команду в буремні часи.

Фото: Олена Ковіка

Тимофій Брік (КSE) представив результати дослідження "Топ інвесторів в освіту" від Delo.ua та KSE, підкресливши, що через брак актуальних навичок вакансії і кандидати не зустрічаються, а бізнес, інвестуючи в освіту, розв'язує кадрові питання та виконує суспільну роль в інтеграції інклюзії.

Фото: Тимофій Брік

Дискусія про корпоративну освіту, модерована Тетяною Шерман (Академія ДТЕК), зібрала Мар’яну Кошарновську (AB InBev Efes Ukraine), Ілону Пасечник (Alviva Group), Тетяну Кононенко ("Брокард-Україна"), Ольгу Лук’яненко (Нова пошта), Івана Компана (Deloitte Academy) та Анастасію Кузьменко (1+1 media school).

Вони довели, що корпоративна освіта — це стратегічна інвестиція у стійкість і розвиток компанії через наставництво та партнерства, де ефективність вимірюється примноженням капіталу і кар’єрним зростанням.

Про бренд роботодавця, важливість залучення молоді і жінок, чесність і турботу у формуванні бренду, а також єдину стратегію HR з комунікаціями за модерацією Романа Бондаря (Korn Ferry Ukraine) говорили Наталія Бойко (Група Нафтогаз), Олена Семич (Академія ДТЕК), Євгенія Кузьминська (OKKO), Сергій Луканін (Група Нафтогаз) та Анастасія Громова (МХП).

Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» ініціював рейтинг, що став фінальною подією HR Wisdom Summit. Саме редакція журналу ініціювала глибоку аналітику та незалежну експертну оцінку, яка лягла в основу нагородження Найкращих роботодавців та HRD.

У межах церемонії було відзначено кращих роботодавців і HR-директорів, які формують нові стандарти роботи з людьми в Україні. Рейтинг складається з трьох частин: ТОП-100 роботодавців, спеціальні номінації за окремими HR-напрямками та рейтинг найкращих HRD. Переможців визначали експерти та онлайн-голосування на порталі Delo.ua.

Генеральний партнер — "OLX Робота"

Енергетичний партнер — Група Нафтогаз

Головні партнери — Sense Bank, Страхова компанія INGO, ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Генеральний інформаційний партнер — Starlight Media

Кавовий партнер — Foundation Coffee Roasters

Водний партнер — Природна мінеральна "Моршинська"

Кейтеринг-партнер церемонії нагородження — Box Catering

Смачний партнер — "Лантманен АХА"

Солодкі партнери — "Київхліб" та "Тарта"

Алкогольний партнер: "Джек Денієлс" (Jack Daniel's)

Ігристий партнер — "Азнаурі"

Гостинний партнер — Академія ДТЕК .

Медіапартнери:

компанії : Mediafusion, Hurma, Infoviizion, BC media;

телеканали: ICTV, ICTV 2, 1+1 Медіа, "Ми Україна", "Ми Україна+", "Київ 24", медійний холдинг "Апостроф";

онлайн-ресурси: УНН, "Комерсант Український", Liga Zakon, Київ1, HiTech.Expert, "Главком", "Ділова столиця", Burda Media Ukraine, "44.ua", "Перший бізнесовий", TrueUA, "Логіст FM", Marketer.ua, "Економіст", Founder, "ШоТам", UA.NEWS, "Охорона праці і пожежна безпека", HR Liga, «Економічні новини», «Експерт», Європейська Бізнес Асоціація.