Нагороджено найкращих роботодавців та HRD 2025 року!

Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та діловий портал Delo.ua визначили 100 найкращих роботодавців України 2025 року, а також ТОП-35 HRD провідних українських компаній, які представляли ключові галузі економіки.

Початково у рейтингу найкращих роботодавців взяли участь 150 компаній, а за звання лідера професії HR змагалися 75 професіоналів.

Церемонія нагородження відбулася 2 липня в рамках щорічної конференції HR Wisdom Summit.

Провела церемонію нагородження ведуча "Факти" на каналі ICTV та національного марафону "Єдині новини" Оксана Гутцайт.

Нагороди «Найкращий HRD » отримали:

Ольга Лук'яненко , директор з персоналу Нова пошта . Нова пошта також отримала відзнаку у номінації Найкращий кейс реінтеграції ветеранів .

Андрій Булах , заступник голови правління з досвіду та успіху працівників, керівник напряму стратегії МХП. МХП було відзначено нагородою у номінації Найкраща програма Wellbeing для співробітників

Євгенія Кузьминська , HRD ОККО. ОККО отримала відзнаку у номінації Найкраща програма розвитку персоналу .

Олена Семич , директорка з управління персоналом ДТЕК, директорка Академії ДТЕК. ДТЕК своєю чергою отримав відзнаку у номінації Найкраща програма підтримки ветеранів .

Оксана Олійник , Chief Human Resources Officer Київстар . Київстар переміг у номінації Найкраща програма психологічної підтримки персоналу .

Тетяна Петрук , директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи Метінвест. Метінвест здобув перемогу в номінації Лідер взаємодії бізнесу із закладами освіти .

Вікторія Кондрашихіна , Директорка з персоналу Farmak. Водночас Farmak отримав відзнаку у номінації Найкраща програма Wellbeing для співробітників .

Світлана Мозгова , HRD Астарта-Київ . Астарта відзначилася у номінації Найкраща програма розвитку персоналу .

Віктор Марченко , директор з персоналу Райффайзен Банку.

Роман Борисенко , керівник Human Resources ПриватБанку. ПриватБанк отримав нагороду у номінації Найкращий антикризовий HR-менеджмент .

Лілія Дубас , директорка по роботі з талантами Тева в Україні. Тева в Україні отримує відзнаку у номінації Найкраща програма Wellbeing для співробітників .

Ірина Романенко , Директорка департаменту по роботі з персоналом Контінентал Фармерз Груп. Водночас Контін е нтал Ф а рмерз Груп нагороджено у номінації Найкраща програма розвитку персоналу .

Наталія Теряхіна , HRD Кернел. Кернел отримує нагороду в номінації Найкращий кейс реінтеграції ветеранів .

Тетяна Костюченко , заступниця голови правління по роботі з персоналом ПУМБ. Банк також отримав нагороду за премогу в номінації Лідер працевлаштування молоді .

Тереза Трепачова , директорка по роботі з людьми «МакДональдз» в Україні, Чехії та Словаччині. «МакДональдз» в Україні, отримала нагороду у номінації Найкраща корпоративна культура .

Інна Печериця , HRD мережі магазинів EVA та EVA.UA. EVA отримала нагороду у номінації Найкраща корпоративна культура

Олена Урусова , директорка з персоналу Credit Agricole Bank. Credit Agricole Bank отримав нагороду у номінації Лідер соціальної підтримки

Олена Велика , директорка з управління персоналом Sense Bank. Своєю чергою Sense Bank нагороджено у номінації Найкраща програма психологічної підтримки персоналу .

Поліна Карєліна , директорка з управління персоналом Nestlé в Україні та Молдові. Nestle в Україні відзначено у номінації Лідер соціальної підтримки .

Катерина Цибур , HRD Новус

Юлія Тітуренко , HRD банку "Південний". Банк «Південний» нагороджено у номінації Найкраща корпоративна культура

Сергій Луканін , керівник департаменту з управління персоналом та соціальної політики Групи Нафтогаз

Анна Заріпова , старша менеджерка з персоналу — бізнес-партнерка Імперіал Тобакко в Україні

Наталія Волн я нська , директорка з персоналу Starlight Media

Тетяна Довжук , HR Директорка L'Oréal Україна.

Мар’яна Кошарновська , старша менеджерка з персоналу AB InBev Efes Україна . Компанію відзначено у номінації Найкращий кейс корпоративної освіти

Поліна Айдин , HR-директор CAPAROL UKRAINE. Компанію відзначено у номінації Найкращий кейс корпоративної освіти

Тетяна Кононенко , HR-директорка "Брокард-Україна". Компанію відзначено у номінації Найкращий кейс корпоративної освіти

Альона Кавка , HRD KNESS. Компанію KNESS відзначено у номінації Лідер взаємодії бізнесу із закладами освіти .

Ілона Пасечник , HRD Alviva Group

Наталя Галунко , Начальник Департаменту менеджменту персоналу UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Усі згадані компанії увійшли до ТОП-100 Найкращих роботодавців 2025 року.

Нагороди для своїх команд також отримали

Людмила Новак , директорка з комунікацій Інтерпайп — Найкращий роботодавець, номінація Найкращий кейс реінтеграції ветеранів .

Людмила Андреєва , керівниця із залучення талантів Філіп Морріс Україна — Найкращий роботодавець .

Наталія Король , директорка департаменту управління персоналом та трансформації бізнесу ТАС Агро — Найкращий роботодавець , номінація Найкраща стратегія трансформаційного зростання .

Ольга Шилова , керівниця відділу управління та розвитку персоналу Серв'є Україна — Найкращий роботодавець , номінація Найкращий кейс корпоративної освіти .

Представники Delta Medical Катерина Руденко та Олена Прописнова — Найкращий роботодавець , номінація Найкраща стратегія трансформаційного зростання .

Павлов Олександр, керівник напрямку навчання та розвитку персоналу Банку Кредит Дніпро — Найкращий роботодавець

керівник напрямку навчання та розвитку персоналу Банку Кредит Дніпро — Наталія Бабич , начальниця управління з рекрутингу та розвитку бренду роботодавця Ukrnafta — Найкращий роботодавець

Юлія Яриш , менеджерка з розвитку та автоматизації HR процесів Агропросперіс — Найкращий роботодавець

Валентина Гаврюшенко , начальник відділу кадрового адміністрування Укрпромінвест-АГРО — Найкращий роботодавець .

Олена Соболєва , HRD Afina group — Найкращий роботодавець .

Вюсал Талибов , HRD Foundation Coffee Roasters — Найкращий роботодавець .

Маргарита Шуляк , керівниця відділу з внутрішніх комунікацій та Світлана Бойко , керівниця з підбору та супроводу персоналу центрального офісу мережі аптек "Подорожник" — Найкращий роботодавець

, керівниця з підбору та супроводу персоналу центрального офісу мережі аптек "Подорожник" — Анастасія Кузьменко, керівниця 1+1 media school — Найкращий роботодавець

Вітаємо переможців із заслуженими нагородами!

До першої десятки рейтингу «Найкращі роботодавці 2025 року» увійшли:

АТБ МХП Нова пошта ОККО ДТЕК Київстар «МакДоналдз» в Україні Метінвест Farmak Астарта

Загалом до сотні найкращих роботодавців країни увійшли системні банки, IТ компанії, великі агрохолдинги, провідні фармацевтичні компанії, підприємства харчової промисловості, міжнародні бренди, великі торгові мережі тощо.

Повний перелік 100 компаній, що увійшли до рейтингу «Найкращі роботодавці 2025 року» опубліковано на порталі Delo.ua.

До першої п’ятірки рейтингу «Найкращі HRD 2025 року» увійшли:

Оксана Олійник, директорка з управління персоналом та розвитку організації «Київстар» Наталія Теряхіна, директорка з персоналу Kernel Тетяна Петрук, директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи «Метінвест» Ольга Лук’яненко, HR Director «Нової пошти» Світлана Мозгова, директорка по роботі з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій агропромхолдингу «Астарта-Київ»

Повний перелік ТОП-35 HRD опубліковано на сайті Delo.ua.

Переможців обох рейтингів було визначено за оцінками експертного журі з урахуванням результаті онлайн голосування, яке проходило на порталі Delo.ua протягом травня-червня 2025 року.

Генеральний партнер: ОЛХ Робота

OLX — один із найбільших онлайн-бізнесів в Україні, який є частиною глобальної інвестиційної групи Prosus (Просус).

Енергетичний партнер: Група Нафтогаз

Головні партнери: Сенс Банк, Страхова компанія ІНГО, Арселор Міттал Кривий Ріг

Генеральний інформаційний партнер: Starlight Media

Кавовий партнер події: Foundation Coffee Roasters

Водний партнер: Природна мінеральна Моршинська

Кейтеринг-партнер церемонії нагородження: Box Catering

Смачний партнер: Лантманен АХА

Солодкі партнери: Компанія «Київхліб» та компанія Тарта

Алкогольний партнер: Джек Денієлс (Jack Daniel's), Ігристий партнер - Азнаурі,

Гостинний партнер: Академія ДТЕК

Медіапартнери:

Компанії: Mediafusion, Hurma, Infoviizion, BC media

Телеканали: ICTV, ICTV-2, 1+1 Медіа, “Ми Україна”, “Ми Україна + ”, Київ 24, Медійний холдинг Апостроф

Онлайн ресурси: УНН, «Комерсант Український», Liga Zakon, Київ1, HiTech.Expert, «Главком», «Ділова столиця», Burda Media Ukraine, «44.ua», «Перший бізнесовий», TrueUA, «Логіст FM», Marketer.ua, «Економіст», Founder, «ШоТам», UA.NEWS, Охорона праці і пожежна безпека, HR Liga, Економічні новини, Експерт, Європейська бізнес Асоціація.