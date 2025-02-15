Как использовать QR-коды для бизнеса: инструкция от НБУ

QR-код используется в различных отраслях, в том числе на рынке платежных услуг, для обмена реквизитами между плательщиком и получателем с целью инициирования платежных операций.



Национальный банк Украины разработал инструкцию, как бизнесу использовать QR-коды, чтобы принимать безналичную оплату за товары и услуги.

Отмечается, что используя QR-код бизнес может принимать платежи на собственные счета за меньшую себестоимость по сравнению с платежными картами.

QR-код – это сканированный штрихкод, куда можно вшить любую информацию. Данные преобразуются в квадрат с пиксельным узором, чтобы расшифровать его, достаточно камеры смартфона. Например, в QR-коде можно зашифровать банковские реквизиты, а также информацию о конкретной покупке.

Преимущества использования QR-кода для торговцев

нет нужды в платежном терминале для приема платежей за товары и услуги, соответственно нет расходов, связанных с его использованием;

получение средств на счет в течение часа, соответственно, торговец сразу может использовать их в своей деятельности;

информирование торговца о поступлении средств (способом, определенным в договоре с предоставлятелем платежных услуг);

нет ошибок при вводе реквизитов платежной инструкции плательщиком, соответственно, оплата за товары и услуги поступает на корректные реквизиты торговца и с корректным назначением платежа.

Национальный банк в 2020 году ввел Правила формирования и использования QR-кода для осуществления кредитных переводов, чтобы предоставить участникам платежного рынка Украины унифицированный инструмент для обмена реквизитами с использованием QR-кода.

Правила определяют единые принципы формирования и использования QR-кода для осуществления кредитных переводов и содержат требования к элементам его данных. В соответствии с ними, предоставлятели платежных услуг могут доработать собственные платежные приложения для сканирования QR-кода и создавать сервисы генерирования QR-кодов для своих клиентов-торговцев.

Также в соответствии с Правилами торговцы могут самостоятельно сгенерировать QR-код (или разработать собственный сервис генерирования QR-кодов).

Кроме того, можно сформировать гиперссылку – Deeplink, содержащую реквизиты платежной операции, аналогичные содержимому QR-кода. Deeplink не требует сканирования и может передаваться для инициирования платежной операции от торговца к плательщику через смс, мессенджеры, вебсайты, электронную почту и т.д.

Уже более 75% граждан, имеющих текущие счета, могут сканировать QR-код, сформированный по правилам НБУ, с мобильных платежных приложений своих банков. И их количество постоянно растет.

Сгенерировать QR-код можно:

самостоятельно через сервис генерирования QR-кодов;

через генератор QR-кода своего банка или другого поставщика платежных услуг (если у них есть такая опция).

В частности, Национальный банк разработал подробную инструкцию "Как сформировать QR-код субъекту хозяйствования?", ознакомиться с ней можно на сайте НБУ

Больше информации об особенностях использования QR-кода и его преимуществах для бизнеса, а также подробный перечень банков, поддерживающих оплату через QR-код, сформированный по правилам НБУ, можно узнать по ссылке .

Напомним, с 1 марта 2025 года предприятия, осуществляющие платежные операции, должны выдавать фискальные чеки по обновленной форме. Эти изменения предусмотрены приказом Министерства финансов Украины.