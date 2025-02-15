Як використовувати QR-коди для бізнесу: інструкція від НБУ

QR-код використовується в різних галузях, зокрема і на ринку платіжних послуг, для обміну реквізитами між платником та отримувачем з метою ініціювання платіжних операцій.



Національний банк України розробив інструкцію, як бізнесу використовувати QR-коди, щоб приймати безготівкову оплату за товари та послуги.

Зазначається, що використовуючи QR-код, бізнес може приймати платежі на власні рахунки за меншу собівартість порівняно з платіжними картками.

QR-код - це сканований штрихкод, куди можна вшити будь-яку інформацію. Дані перетворюються на квадрат із піксельним візерунком, щоб розшифрувати його, достатньо камери смартфона. Наприклад, у QR-коді можна зашифрувати банківські реквізити, а також інформацію про конкретну покупку.

Переваги використання QR-коду для торговців

немає потреби в платіжному терміналі для приймання платежів за товари та послуги, відповідно немає витрат, пов’язаних із його використанням;

отримання коштів на рахунок протягом години, відповідно торговець одразу може використовувати їх у своїй діяльності;

інформування торговця про надходження коштів (у спосіб, визначений у договорі з надавачем платіжних послуг);

немає помилок під час введення реквізитів платіжної інструкції платником, відповідно оплата за товари та послуги надходить на коректні реквізити торговця та з коректним призначенням платежу.

Національний банк у 2020 році впровадив Правила формування та використання QR-коду для здійснення кредитових переказів, щоб надати учасникам платіжного ринку України уніфікований інструмент для обміну реквізитами з використанням QR-коду.

Правила визначають єдині засади формування та використання QR-коду для здійснення кредитових переказів та містять вимоги до елементів його даних. Відповідно до них надавачі платіжних послуг можуть доопрацювати власні платіжні застосунки для сканування QR-коду та створювати сервіси генерування QR-кодів для своїх клієнтів-торговців.

Також відповідно до Правил торговці можуть самостійно згенерувати QR-код (або розробити власний сервіс генерування QR-кодів).

Крім того, можна сформувати гіперпосилання – Deeplink, що міститиме реквізити платіжної операції, аналогічні до вмісту QR-коду. Deeplink не потребує сканування та може передаватися для ініціювання платіжної операції від торговця до платника через смс, месенджери, вебсайти, електронну пошту тощо.

Наразі вже понад 75% громадян, які мають поточні рахунки, можуть сканувати QR-код, сформований за правилами НБУ, з мобільних платіжних застосунків своїх банків. І їхня кількість постійно зростає.

Згенерувати QR-код можна:

самостійно через сервіс генерування QR-кодів;

через генератор QR-коду свого банку або іншого надавача платіжних послуг (якщо в них є така опція).

Зокрема, Національний банк розробив детальну інструкцію "Як сформувати QR-код суб’єкту господарювання?", ознайомитися з нею можна на сайті НБУ.

Більше інформації про особливості використання QR-коду та його переваги для бізнесу, а також детальний перелік банків, які підтримують оплату через QR-код, сформований за правилами НБУ, можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, з 1 березня 2025 року підприємства, що здійснюють платіжні операції, повинні видавати фіскальні чеки за оновленою формою. Ці зміни передбачено наказом Міністерства фінансів України.