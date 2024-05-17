Створюй QR-код для оплати товарів та послуг — легко та швидко

QR-код (Quick Response Code) — це двовимірний штрих-код, через який можна провести оплату. Бізнес використовує такий платіжний метод для більш зручних та швидких оплат, що робить досвід покупок для клієнтів більш приємним.

QR-коди інтегруються з традиційними методами транзакцій, забезпечуючи високу якість обслуговування покупців без необхідності внесення значних змін у систему. Підприємства успішно використовують QR для покращення оплати через всі доступні канали.

Як працює QR-код для оплати?

Бізнес створює QR-код, який містить інформацію про платіж. Це може бути сума платежу, інформація про рахунок, або посилання на сторінку оплати. Клієнт сканує QR-код за допомогою мобільного пристрою з камерою, використовуючи додаток для оплати або функцію сканування QR-коду. Після сканування QR-коду клієнт вводить необхідні дані, такі як підтвердження платежу або PIN-код карти, і підтверджує оплату. Інформація про платіж передається до платіжної системи або банку для обробки, яка підтверджує оплату. Це надійна антифрод-система, яка захищає операції. Після успішного завершення оплати бізнес отримує повідомлення про платіж, і клієнт отримує підтвердження оплати.

Переваги транзакцій з QR-кодом для бізнесу

Технологія платежів з QR-кодом надає клієнтам простий спосіб здійснення платежів та значно скорочує час, який зазвичай витрачається на традиційні методи оплати. Основні переваги включають підвищену швидкість та ефективність обробки транзакцій. Щодо переваг для бізнесу, то можна відокремити наступні:

Збір даних. Завдяки QR-коду, підприємці можуть відстежувати поведінку користувачів і надавати їм ексклюзивний контент, наприклад, спеціальні пропозиції або знижки.

Завдяки QR-коду, підприємці можуть відстежувати поведінку користувачів і надавати їм ексклюзивний контент, наприклад, спеціальні пропозиції або знижки. Покращення мобільного досвіду. QR-коди дозволяють компаніям створювати більш доступний та комфортний сервіс для всіх користувачів незалежно від пристроїв.

QR-коди дозволяють компаніям створювати більш доступний та комфортний сервіс для всіх користувачів незалежно від пристроїв. Впізнаванність бренду. Клієнти можуть ділитися посиланнями з друзями та родиною за допомогою QR-кодів, забезпечуючи додаткові канали для безпечного поширення інформації про бренд. Таким чином аудиторія оцінює бренд, як більш надійний.

Клієнти можуть ділитися посиланнями з друзями та родиною за допомогою QR-кодів, забезпечуючи додаткові канали для безпечного поширення інформації про бренд. Таким чином аудиторія оцінює бренд, як більш надійний. Підвищення ефективності. Сервіси QR-кодів можуть допомогти бізнесу стати більш ефективним. Вони спрощують операції, пов'язані із взаємодією зі споживачами, збором даних та аналізом маркетингової активності.

Платіжне рішення від Tranzzo

Tranzzo — це міжнародна платіжна платформа, яка надає інноваційні рішення для компаній в різних нішах. Серед основних переваг технології QR-коду від Tranzzo:

Швидкий старт. Tranzzo налаштовує оплати швидко та ефективно.

Tranzzo налаштовує оплати швидко та ефективно. Платежі офлайн без POS-терміналів та абонплати. Завдяки оплатам через QR-код бізнес має можливість не витрачати свій бюджет на додаткові витрати та непотрібні налаштування.

Завдяки оплатам через QR-код бізнес має можливість не витрачати свій бюджет на додаткові витрати та непотрібні налаштування. Оплати без черг до каси. QR-код — швидкий і зручний спосіб провести оплату. Як результат, ви отримуєте більш задоволених клієнтів.

QR-код — швидкий і зручний спосіб провести оплату. Як результат, ви отримуєте більш задоволених клієнтів. Автоматична фіскалізація. Tranzzo надає безоплатний ПРРО, що дозволяє автоматично передавати інформацію про розрахунки до ДПС.

Tranzzo надає безоплатний ПРРО, що дозволяє автоматично передавати інформацію про розрахунки до ДПС. Брендована платіжна сторінка. Компанія має можливість налаштувати ​​чекаут у стилі бренду, що підвищує довіру платників.

Важливо зазначити, що один з пріоритетів Tranzzo — це безпека. Трирівнева антифрод-система перевіряє підозрілі транзакції та захищає клієнтів від шахрайських дій.

Висновок

QR-коди як платіжні рішення для бізнесу виявляються не лише зручним та ефективним способом оплати для клієнтів, а й потужним інструментом для оптимізації фінансових процесів компанії. Їх швидкість та простота використання, а також здатність інтегруватися з різноманітними платіжними системами роблять їх незамінними на сьогоднішньому ринку. Здійснюючи онлайн платежі через QR-коди, бізнеси отримують можливість розширення своєї аудиторії, оптимізації обробки транзакцій та підвищення рівня задоволення клієнтів. Таким чином, QR-коди продовжують залишатися важливим інструментом для бізнесу, який допомагає забезпечити реальну конкурентоспроможність та успіх на ринку.