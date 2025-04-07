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Как изменился доход ІТ-компаний в Украине: кто заработал больше всего
Совокупный доход лучших ІТ-компаний из Индекса Опендатабота составил 56,48 млрд грн. Тройка лидеров принадлежат американским компаниям. 7 компаний из топа выбрали правовой режим Дія City.
Об этом сообщает "Опендатабот".
Как изменился список ИТ-лидеров
Отмечается, что на первом месте по доходу дебютировала компания Глобаллоджик Украина (GlobalLogic), принадлежащей американской Bonus Technology INC. Выручка компании за год изменилась незначительно — 11,66 млрд грн (+2%), в то же время прибыль уменьшилась на 28% и составила 653 млн грн.
Остальные ступени в топ-3 поделили между собой две компании Epam, основанной Аркадием Добкиным. На них приходится треть заработков десятки лучших ІТ-компаний. Эпам Системз (Epam), ранее 2 года подряд возглавлявшая Индекс, спустилась на ступеньку вниз с доходом в 11,35 млрд грн. Это на 10% меньше, чем в 2023 году. При этом прибыль выросла на 27% — до 1,67 млрд грн.
В то же время Эпам Диджитал с доходом 7,5 млрд грн (+25%) и прибылью 838 млн грн (+11%) заняла третье место Индекса.
Второй год подряд четвертой в Индексе остается Люксофт солюшнс – дочь швейцарской Luxoft, основанной Дмитрием Лощининым. Ее доход упал на 7% до 5,45 млрд грн, а прибыль снизилась на 12% — до 263,6 млн грн.
Институт информационных технологий «Интеллиас» занял 5 строчку с доходом 4,06 млрд грн (-6%). В то же время прибыль компании выросла на 18% и составила 300,7 млн грн. Бизнес принадлежит компании Айтиэлити Лимитед, конечными владельцами которой являются Виталий Седлер и Михаил Пузраков.
На две ступени вверх в прошлом году поднялась компания Софтсерв технологии (SoftServe), которую основали львовяне Тарас Кицмей и Ярослав Любинец, заняв шестое место. Доход компании вырос в 1,6 раза за год до 3,83 млрд грн, а прибыль осталась прежней — 210 млн грн.
Финтех бэнд, принадлежащий основателям Монобанка Олегу Гороховскому и Михаилу Рогальскому, потерял в этом году две позиции в Индексе лучших, оказавшись на седьмом месте. Компания в полтора раза уменьшила выручку до 3,71 млрд грн. Еще заметнее сократились доходы: в 2,7 раза до 1,15 млрд грн.
Девятое место занимает Инфопульс Украина, которую основали Алексей Сиговой и Андрей Анисимов. Теперь она принадлежит шведской компании NUK HOLDING AB. Доход компании уменьшился на 5% до 3,06 млрд грн, а прибыль уменьшилась на 14% и составила 332,7 млн грн.
Новички рейтинга
В то же время в этом ІТ-Индексе Опендатабота есть и новички, дебютировавшие с потрясающими результатами. С доходом в 3,22 млрд грн и рекордной среди топ-10 компаний прибылью – 2,4 млрд грн в Индексе появилась компания Хайлоад солюшнс (экс Favbet Tech) Дмитрия Матюхи. На компанию, зарегистрированную в январе 2022 года, приходится треть от общей прибыли компаний рейтинга.
Еще один новичок в Индексе замыкает десятку лидеров – это молодая компания Сквод Украина (SQUAD), созданная в августе 2022 года. Бизнес принадлежит кипрской компании Сквод Ай-Ти Лимитед, владельцами которой являются украинцы Любомир Васильев и Юрий Катков. Доход Сквода в прошлом году вырос в 2,8 раза в год и составил 2,6 млрд грн, а прибыль — в 3,4 раза, до 80,6 млн грн.
Аналитики отмечают, что 7 компаний из топа избрали правовой режим Дія City, за исключением Эпам Системз, Люксофт Солюшнс и Института информационных технологий «Интеллиас».
"Это означает, что эти компании не пользуются специальными налоговыми льготами, упрощенным административным процессом и другими инструментами для развития ІТ-сферы от государства", — подчеркивают в "Опендатабот".
В то же время из Индекса ІТ-компаний выбыли:
- Плейтика Украина (Playtika) – доход уменьшился на 8% по сравнению с 2023 и составил 2,14 млрд грн;
- Софтсерв Индустрия (SoftServe) — доход уменьшился более чем вдвое и составил 889 млн. грн.
В этом году лидерами рейтинга крупнейших IT-компаний Украины стали EPAM Systems, GlobalLogic и Luxoft среди сервисных компаний и Fintech Band (monobank) среди продуктовых.