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Какие телефоны чаще всего воруют или теряют в Украине

смартфон
На треть стало меньше краж мобильных телефонов в Украине / Depositphotos

По данным Министерства внутренних дел, более 3,1 тысяч мобильных телефонов потеряли украинцы за первый квартал 2025 года. Это почти на 34% меньше, чем за тот же период в прошлом году. Почти 70% всех утраченных телефонов приходится на Xiaomi, Samsung и iPhone.

Об этом сообщает "Опендатабот".

На треть стало меньше краж мобильных телефонов в Украине

Отмечается, что количество угонов и потерь смартфонов уменьшается год от года. Так, за весь 2024 год было похищено или потеряно 19 463 телефона – на 33% меньше, чем в 2023 году.

Фото 2 — Какие телефоны чаще всего воруют или теряют в Украине
Фото 3 — Какие телефоны чаще всего воруют или теряют в Украине

Где чаще всего похищали и теряли телефоны

По данным аналитиков, наибольшее количество похищенных или потерянных мобильных телефонов зафиксировано в этом году в Киеве — 352 случаев (11% от общего количества).

По 10% краж смартфонов приходятся на Запорожскую (331 случай) и Киевскую области (330 случаев). Меньше всего похищали мобильные телефоны в Херсонской области (всего 4 случая).

Фото 4 — Какие телефоны чаще всего воруют или теряют в Украине

Почти 70% всех утраченных телефонов приходится на три модели

Как отмечают в "Опендатаботе", 4 года подряд наиболее востребованными у воров являются Xiaomi, Samsung и iPhone. На них приходится почти 70% всех утраченных телефонов в этом году.

Так, за первый квартал 2025 года воры похитили или украинцы потеряли 997 телефонов Xiaomi, 638 телефонов Samsung и 573 iPhone.

Фото 5 — Какие телефоны чаще всего воруют или теряют в Украине

Напомним, Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике принял решение о детенизации рынка электроники и рекомендовал правоохранителям проверить продавцов техники, а особое внимание уделить продажам гаджетов Apple.

Автор:
Светлана Манько