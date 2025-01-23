Гетманцев взялся за рынок электроники: продавцов техники Apple ждут массовые проверки

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике принял решение о детенизации рынка электроники и рекомендовал правоохранителям проверить продавцов техники, а особое внимание уделить продажам гаджетов Apple.

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

В опубликованном им решении говорится, что потери госбюджета достигают десятков миллиардов гривен в год вследствие "серой" торговли техникой без уплаты НДС и пошлины, продажа через сеть ФЛП за наличные или криптовалюту, отсутствие учета и соответствующей уплаты налогов по продаже дорогих малогабаритных товаров: смартфонов, ноутбуков, часов и другой техники.

Кроме того, к началу официальной продажи моделей смартфонов Apple iPhone 16, которая была запланирована на 27 сентября, отдельными сетями магазинов (в частности, Ябко, Yabluka и ТехноИжак) была начата реализация гаджетов, которые, вероятно, были ввезены на территорию Украины нелегально. Особенностью приобретения такой нелегальной техники была возможность оплаты криптовалютой USDT с выдачей расходной накладной в гривнах и невыдачей фискального чека.

Поэтому Комитет рекомендовал Бюро экономической безопасности обеспечить отработку и меры реагирования в отношении продавцов электроники (в том числе торговой марки Apple).

Кроме того, Государственной налоговой службе и Бюро экономической безопасности поручено обеспечить отработку сетей электроники, реализующих товары через физлиц-предпринимателей, а также провести проверки лиц, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных таким путем.

Также налоговая служба должна разработать и согласовать план отработки оптовых и розничных продавцов бытовой электроники на 2025 год, а также их фактических налоговых проверок.

Правоохранители должны провести мероприятия налогового контроля по ФЛПам, привлеченным к продаже техники и электроники (в том числе Apple). Тщательно должно исследоваться, могут ли такие предприниматели находиться в упрощенной системе налогообложения или на 1-3 группе единого налога.

Перечисленные действия правоохранители будут проводить в течение всего 2025 года. Депутаты заслушают их отчет по результатам работы 1 апреля, далее отчетность будет ежеквартальной.

"Убежден, мы вместе должны принять и как можно быстрее победить тень в этом секторе", — отметил Гетманцев.

Добавим, что Государственная налоговая служба проверяет предпринимателей, реализующих товар через интернет, и штрафует тех продавцов, которые не выдают кассовые чеки.