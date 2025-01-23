Гетманцев взявся за ринок електроніки: продавців техніки Apple чекають масові перевірки

Комітет Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики ухвалив рішення щодо детінізації ринку електроніки і рекомендував правоохоронцям перевірити продавців техніки, а особливу увагу приділити продажам гаджетів Apple.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

В опублікованому ним рішенні йдеться про те, що втрати держбюджету сягають десятків мільярдів гривень на рік внаслідок "сірої" торгівлі технікою без сплати ПДВ та мита, продаж через мережу ФОПів за готівку або криптовалюту, відсутність обліку та відповідної сплати податків з продажу дорогих малогабаритних товарів: смартфонів, ноутбуків, годинників та іншої техніки.

Крім того, до початку офіційного продажу моделей смартфонів Apple iPhone 16, який був запланований на 27 вересня, окремими мережами магазинів (зокрема, Ябко, Yabluka та ТехноЇжак) було розпочато реалізацію гаджетів, які ймовірно були ввезені на територію України нелегально. Особливістю придбання такої нелегальної техніки зазначалась можливість оплати криптовалютою USDT з видачею видаткової накладної у гривнях та невидачею фіскального чека.

Тому Комітет рекомендував Бюро економічної безпеки забезпечити відпрацювання та заходи реагування щодо продавців електроніки (в тому числі торгової марки Apple).

Крім того, Державній податковій службі та Бюро економічної безпеки доручено забезпечити відпрацювання мереж електроніки, що реалізують товари через фізосіб-підприємців, а також провести перевірки осіб, що можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, отриманих таким шляхом.

Також податкова служба має розробити та погодити план щодо відпрацювання оптових та роздрібних продавців побутової електроніки на 2025 рік, а також щодо їхніх фактичних податкових перевірок.

Правоохоронці повинні провести заходи податкового контролю щодо ФОПів, залучених до продажу техніки та електроніки (зокрема Apple). Ретельно має дослідитися, чи можуть такі підприємці перебувати на спрощеній системі оподаткування або на 1-3 групі єдиного податку.

Перелічені дії правоохоронці проводитимуть протягом усього 2025 року. Депутати заслухають їхній звіт щодо результатів роботи 1 квітня, далі звітність буде щоквартальною.

"Переконаний, ми разом маємо ухвалити і якнайшвидше перемогти тінь у цьому секторі", — зауважив Гетманцев.

Додамо, що Державна податкова служба перевіряє підприємців, які реалізують товар через інтернет, і штрафує тих продавців, які не видають касові чеки.