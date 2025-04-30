Які телефони найчастіше крадуть чи гублять в Україні

За даними Міністерства внутрішніх справ, понад 3,1 тисячі мобільних телефонів втратили українці за перший квартал 2025 року . Це майже на 34% менше, ніж за той самий період торік. Майже 70% від усіх втрачених телефонів припадає на Xiaomi, Samsung та iPhone.

Про це повідомляє "Опендатабот".

На третину поменшало крадіжок мобільних телефонів в Україні

Зазначається, що кількість викрадень та втрат смартфонів меншає рік до року. Так, за весь 2024 рік було викрадено чи втрачено 19 463 телефони — на 33% менше, ніж у 2023 році.

Де найчастіше викрадали та втрачали телефони

За даними аналітиків, найбільша кількість викрадених або втрачених мобільних телефонів цьогоріч зафіксована у Києві — 352 випадків (11% від загальної кількості).

По 10% крадіжок смартфонів припадають на Запорізьку (331 випадок) та Київську області (330 випадків). Найменше викрадали мобільні телефони у Херсонській області (лише 4 випадки).

Майже 70% від усіх втрачених телефонів припадає на три моделі

Як зауважують в "Опендатабот", 4 роки поспіль найбільш запитаними у злодіїв є Xiaomi, Samsung та iPhone. На них припадає майже 70% від усіх втрачених телефонів цьогоріч.

Так, за перший квартал 2025 року злодії викрали або ж українці загубили 997 телефонів Xiaomi, 638 телефонів Samsung та 573 iPhone.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики ухвалив рішення щодо детінізації ринку електроніки і рекомендував правоохоронцям перевірити продавців техніки, а особливу увагу приділити продажам гаджетів Apple.