Продолжается 1739-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 ноября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения.

Противник нанес 47 авиационных ударов, сбросил 143 управляемых авиабомба. Кроме того, привлек для поражения 4940 дронов-камикадзе и произвел 1526 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Последние новости с фронта сегодня

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты провели одно штурмовое действие и нанесли один авиаудар, сбросив два КАБ, и осуществили 83 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Охримовки, Варваровки и Радьковки.

В Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

Четыре попытки захватчиков продвинуться отражали на Лиманском направлении в сторону Лимана.

На Славянском направлении Силы обороны пресекли семь попыток захватчиков идти вперед в районах населённых пунктов Ямполь, Озерное, Кривая Лука и в сторону Николаевки.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не совершал.

На Константиновском направлении Силы обороны отражали 11 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Николаяполья, Новопавловки, Кучерового Яра.

Семь атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться неподалеку от населенных пунктов Ганновка, Черниговка, Мирное, Молодецкое и в направлении Сергеевки, Новопавловки. Одна из этих попыток продолжается.

На Александровском направлении противник штурмовых действий не производил.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали пять вражеских атак в сторону населенных пунктов Новое Запорожье, Долинка и в районе Доброполье, Горького, Волшебного, Белогорья. Идет бой.

На Ореховском направлении враг совершил три штурмовых действия в районе Малой Токмачки и в сторону населенных пунктов Павловка, Лукьяновское.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.