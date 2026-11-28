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Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2026 года
Продолжается 1739-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 ноября 2026 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения.
Противник нанес 47 авиационных ударов, сбросил 143 управляемых авиабомба. Кроме того, привлек для поражения 4940 дронов-камикадзе и произвел 1526 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Последние новости с фронта сегодня
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты провели одно штурмовое действие и нанесли один авиаудар, сбросив два КАБ, и осуществили 83 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Охримовки, Варваровки и Радьковки.
В Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.
Четыре попытки захватчиков продвинуться отражали на Лиманском направлении в сторону Лимана.
На Славянском направлении Силы обороны пресекли семь попыток захватчиков идти вперед в районах населённых пунктов Ямполь, Озерное, Кривая Лука и в сторону Николаевки.
На Краматорском направлении противник штурмовых действий не совершал.
На Константиновском направлении Силы обороны отражали 11 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Николаяполья, Новопавловки, Кучерового Яра.
Семь атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться неподалеку от населенных пунктов Ганновка, Черниговка, Мирное, Молодецкое и в направлении Сергеевки, Новопавловки. Одна из этих попыток продолжается.
На Александровском направлении противник штурмовых действий не производил.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали пять вражеских атак в сторону населенных пунктов Новое Запорожье, Долинка и в районе Доброполье, Горького, Волшебного, Белогорья. Идет бой.
На Ореховском направлении враг совершил три штурмовых действия в районе Малой Токмачки и в сторону населенных пунктов Павловка, Лукьяновское.
На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.
В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Слава Украине!
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