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Потери врага по состоянию на 27 ноября 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 262 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1738 сутки полномасштабной войны составляют 1 648 161 человек.
Потери России в войне на 27 ноября 2026 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 648 161 (+2 262) человек;
- танков – 12 514 (+2);
- боевых бронированных машин – 26 003 (+11);
- артиллерийские системы – 52 858 (+33);
- РСЗО – 2 306 (+2);
- средств ПВО – 1772 (+1);
- самолетов – 456 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 3243 (+14);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 622 317 (+1 315);
- крылатых ракет – 5 278 (+0);
- кораблей/катеров – 36 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 180752 (+658);
- специальной техники – 4951 (+8).
Пораженные воздушные цели врага по состоянию на 27 ноября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 110 враждебных БпЛА типа Shahed (51 из них – реактивный), Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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