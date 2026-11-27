ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 262 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1738 сутки полномасштабной войны составляют 1 648 161 человек.

Потери России в войне на 27 ноября 2026 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 ноября потеряла:

личного состава – около 1 648 161 (+2 262) человек;

танков – 12 514 (+2);

боевых бронированных машин – 26 003 (+11);

артиллерийские системы – 52 858 (+33);

РСЗО – 2 306 (+2);

средств ПВО – 1772 (+1);

самолетов – 456 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 3243 (+14);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 622 317 (+1 315);

крылатых ракет – 5 278 (+0);

кораблей/катеров – 36 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 180752 (+658);

специальной техники – 4951 (+8).

Пораженные воздушные цели врага по состоянию на 27 ноября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 110 враждебных БпЛА типа Shahed (51 из них – реактивный), Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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