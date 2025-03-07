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Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года

военные, война, ВСУ
Великая война длится три года. Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Продолжается 1108-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 7 марта 2025

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 89 авиационных ударов, сбросив 149 управляемых авиационных бомб, привлек для поражения 2729 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил более пяти тысяч сто обстрелов, из них 194 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Большая Рыбица, Могрица, Юнаковка, Басовка Сумской области; Краматорск, Константиновка, Сухой Яр, Новополь, Зеленое поле Донецкой области; Темировка, Железнодорожное, Гуляйполе, Степное, Пятихатки, Плавные Запорожской области; Милово Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава и техники и одно средство РЭБ оккупантов.

На Харьковском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Волчанска.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника неподалеку от Загрызового.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Ивановки, Балки Журавки, Ямполевки и в направлении Григоровки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года

На Северском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе населённого пункта Белогоровка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боеприкосновений в районе населенного пункта Часового Яра и в направлении Ступочек.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 33 атаки неподалеку от Дилиевки, Крымского, Озаряновки, Леонидовки и Торецкая.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 19 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Луч, Даченское, Котлино, Надеевка, Улакли и Андреевка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили пять атак позиций наших войск вблизи Константинополя, Скудного и Бурлацкого.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года

На Гуляйпольском направлении противник атаковал пять раз в районах Привольного и Новоселки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года

На Ореховском направлении за сутки наши защитники отбили 11 попыток врага продвинуться вперед в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков, Нестерянки, Каменского и Пятихаток.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года

В Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 32 атаки россиян. Кроме этого, враг нанес 27 авиационных ударов с применением 35 управляемых бомб, а также совершил 467 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 26 из реактивных систем залпового огня.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Напомним, Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько