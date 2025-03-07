Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2025 года

Продолжается 1108-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 7 марта 2025

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 89 авиационных ударов, сбросив 149 управляемых авиационных бомб, привлек для поражения 2729 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил более пяти тысяч сто обстрелов, из них 194 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Большая Рыбица, Могрица, Юнаковка, Басовка Сумской области; Краматорск, Константиновка, Сухой Яр, Новополь, Зеленое поле Донецкой области; Темировка, Железнодорожное, Гуляйполе, Степное, Пятихатки, Плавные Запорожской области; Милово Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава и техники и одно средство РЭБ оккупантов.

На Харьковском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника неподалеку от Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Ивановки, Балки Журавки, Ямполевки и в направлении Григоровки.

На Северском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе населённого пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боеприкосновений в районе населенного пункта Часового Яра и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 33 атаки неподалеку от Дилиевки, Крымского, Озаряновки, Леонидовки и Торецкая.

На Покровском направлении наши защитники остановили 19 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Луч, Даченское, Котлино, Надеевка, Улакли и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили пять атак позиций наших войск вблизи Константинополя, Скудного и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении противник атаковал пять раз в районах Привольного и Новоселки.

На Ореховском направлении за сутки наши защитники отбили 11 попыток врага продвинуться вперед в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков, Нестерянки, Каменского и Пятихаток.

В Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 32 атаки россиян. Кроме этого, враг нанес 27 авиационных ударов с применением 35 управляемых бомб, а также совершил 467 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 26 из реактивных систем залпового огня.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Напомним, Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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