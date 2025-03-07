Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,27

--0,09

EUR

44,56

+0,31

Готівковий курс:

USD

41,36

41,25

EUR

44,75

44,48

Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року

військові, війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1108-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 7 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 89 авіаційних ударів, скинувши 149 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 2729 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч сто обстрілів, з них 194 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Велика Рибиця, Могриця, Юнаківка, Басівка Сумської області; Краматорськ, Костянтинівка, Сухий Яр, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Темирівка, Залізничне, Гуляйполе, Степове, П’ятихатки, Плавні Запорізької області; Милове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу і техніки та один засіб РЕБ окупантів.

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік Загризового.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Іванівки, Балки Журавки, Ямполівки та в напрямку Григорівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень в районі населеного пункту Часів Яр та в напрямку Ступочок.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 33 атаки неподалік Диліївки, Кримського, Озарянівки, Леонідівки та Торецька.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 19 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Улакли та Андріївка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак позицій наших військ поблизу Костянтинополя, Скудного та Бурлацького.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку противник атакував п’ять разів в районах Привільного та Новосілки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року

На Оріхівському напрямку за добу наші захисники відбили 11 спроб ворога просунутись вперед в районах Малої Токмачки, Малих Щербаків, Нестерянки, Кам’янського та П’ятихаток.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 32 атаки росіян. Крім цього, ворог завдав 27 авіаційних ударів із застосуванням 35 керованих бомб, а також здійснив 467 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 26 - із реактивних систем залпового вогню.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 7 березня 2025 року

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні

Автор:
Світлана Манько