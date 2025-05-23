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Kernel получил первую в Украине товарную аграрную ноту
Агрохолдинг Kernel, ведущий экспортер зерновых из Украины и один из крупнейших производителей и продавцов подсолнечного масла, получил первую в Украине товарную аграрную ноту.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессрелиз компании.
Этот документ был зарегистрирован в Реестре аграрных нот при поддержке ПАО "Национальный депозитарий Украины" (НДУ), который является официальным администратором системы.
Товарная аграрная нота была представлена в Центральном депозитарии ценных бумаг, что обеспечивает ее правовой статус и высокую ликвидность. Благодаря этому инструмент может использоваться как надежный залог в финансовых операциях и выступать альтернативой традиционным механизмам агрофинансирования.
" Мы видим будущее за цифровизацией и стандартизацией процессов. Использование аграрной ноты — это не просто инструмент, а фундамент для прозрачного и эффективного взаимодействия между участниками агрорынка ", — отметил Александр Головин, коммерческий директор по Украине, Kernel.
Выпуск аграрной ноты состоялся при поддержке проекта IFC "Развитие доступа агросектора Украины к рынкам капитала", реализуемым в партнерстве со Швейцарской Конфедерацией. Инициатива направлена на расширение доступа агропроизводителей к финансированию путем усиления инструмента аграрных расписок и подготовки аграрных нот как полноценного класса активов для секьюритизации.
" Мы искренне верим, что аграрные ноты станут одним из ключевых инструментов кредитования агросектора, особенно для покрытия потребностей в рабочем капитале и привлечения финансирования с рынков капитала ", – отметил Кирилл Мухомедзянов, руководитель проекта IFC.
В свою очередь руководитель финансовой службы агробизнеса Kernel Михаил Голубаха подчеркнул, что такой инструмент обеспечивает высокую юридическую прозрачность и позволяет снижать стоимость финансирования для агропроизводителей, что особенно ценно для мелких и средних аграриев, имеющих ограниченный доступ к инвестициям.
Что такое аграрная нота
Напомним, в феврале 2024 года был принят Закон Украины "Об аграрных нотах", вступивший в силу с 1 января 2025 года. Аграрная нота – новый финансовый инструмент, который является неэмиссионной ценной бумагой, подтверждающей обязательство должника осуществить поставку сельскохозяйственной продукции или выплатить денежную сумму в соответствии с условиями договора.
11 марта регистр аграрных нот впервые зафиксировал пилотную выдачу аграрной ноты с депонированием в Центральном депозитарии, что является знаковым событием для развития этого финансового инструмента на рынках капитала.