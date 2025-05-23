Kernel отримав першу в Україні товарну аграрну ноту

Агрохолдинг Kernel, що є провідним експортером зернових з України та одним із найбільших виробників та продавців соняшникової олії, отримав першу в Україні товарну аграрну ноту.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз компанії.

Зазначається, що цей документ було зареєстровано в Реєстрі аграрних нот за підтримки ПАТ "Національний депозитарій України" (НДУ), який є офіційним адміністратором системи.

Товарна аграрна нота була депонована в Центральному депозитарії цінних паперів, що забезпечує її правовий статус та високу ліквідність. Завдяки цьому, інструмент може використовуватись як надійна застава у фінансових операціях та виступати альтернативою традиційним механізмам агрофінансування.

"Ми бачимо майбутнє за цифровізацією та стандартизацією процесів. Використання аграрної ноти — це не просто інструмент, а фундамент для прозорої та ефективної взаємодії між учасниками агроринку", — зазначив Олександр Головін, комерційний директор по Україні, Kernel.

Випуск аграрної ноти відбувся за підтримки проєкту IFC "Розвиток доступу агросектору України до ринків капіталу", який реалізується у партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією. Ініціатива спрямована на розширення доступу агровиробників до фінансування шляхом посилення інструменту аграрних розписок і підготовки аграрних нот як повноцінного класу активів для сек'юритизації.

"Ми щиро віримо, що аграрні ноти стануть одним із ключових інструментів кредитування агросектору, особливо для покриття потреб у робочому капіталі та залучення фінансування з ринків капіталу", - зазначив Кирило Мухомедзянов, керівник проєкту IFC.

Своєю чергою керівник фінансової служби агробізнесу Kernel Михайло Голубаха підкреслив, що такий інструмент забезпечує високу юридичну прозорість та дозволяє знижувати вартість фінансування для агровиробників, що особливо цінно для дрібних та середніх аграріїв, які мають обмежений доступ до інвестицій.

Що таке аграрна нота

Нагадаємо, у лютому 2024 року був прийнятий Закон України "Про аграрні ноти", який набрав чинності з 1 січня 2025 року. Аграрна нота – це новий фінансовий інструмент, який є неемісійним цінним папером, що підтверджує зобов'язання боржника здійснити поставку сільськогосподарської продукції або виплатити грошову суму відповідно до умов договору.

11 березня реєстр аграрних нот вперше зафіксував пілотну видачу аграрної ноти з депонуванням у Центральному депозитарії, що є знаковою подією для розвитку цього фінансового інструменту на ринках капіталу.