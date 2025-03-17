Аграрні ноти: які можливості відкриє новий фінансовий інструмент для сільгоспвиробників

Аграрні ноти є важливим етапом для розвитку та діджиталізації ринків капіталу. Новий фінансовий інструмент знизить транзакційні витрати аграріїв та допоможе агровиробникам залучити додаткові ресурси для розвитку своїх підприємств.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Як пояснив міністр агрополітики та продовольства Віталій Коваль, аграрна нота — це неемісійний цінний папір в електронній формі, що посвідчує безумовне зобов’язання боржника, забезпечене заставою, здійснити постачання сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти кредитору відповідно до умов, визначених таким цінним папером.

За його словами, цей механізм відкриває нові можливості для українських аграріїв, зокрема:

цифровізація – аграрні ноти існують в електронній формі, що спрощує видачу та обіг, а також знижує транзакційні витрати;

доступ до фінансування – агровиробники зможуть залучати додаткові ресурси та здійснювати розрахунки за договорами;

прозорість і надійність – інформація про аграрні ноти обліковуються в Реєстрі аграрних нот та депозитарній системі України, що гарантує швидкість і безпеку операцій.

"Це важливий крок у цифровій трансформації агрофінансування, що сприятиме інтеграції українського агробізнесу у світові фінансові ринки. Запрошуємо аграріїв ознайомитися з можливостями аграрних нот та активно використовувати цей інструмент для розвитку своїх господарств", — наголосив Коваль.

Нагадаємо, 11 березня реєстр аграрних нот вперше зафіксував пілотну видачу аграрної ноти з депонуванням у Центральному депозитарії, що є знаковою подією для розвитку цього фінансового інструменту на ринках капіталу.