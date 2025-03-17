Аграрные ноты: какие возможности откроет новый финансовый инструмент для сельхозпроизводителей

Аграрные ноты являются важным этапом развития и диджитализации рынков капитала. Новый финансовый инструмент снизит транзакционные расходы аграриев и поможет агропроизводителям привлечь дополнительные ресурсы для развития своих предприятий.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Как пояснил министр агрополитики и продовольствия Виталий Коваль, аграрная нота — это неэмиссионная ценная бумага в электронной форме, удостоверяющая безусловное обязательство должника, обеспеченное залогом, осуществить поставки сельскохозяйственной продукции или уплатить денежные средства кредитору в соответствии с условиями, определенными такой ценной бумагой.

По его словам, этот механизм открывает новые возможности для украинских аграриев, в частности:

цифровизация – аграрные ноты существуют в электронной форме, что упрощает выдачу и обращение, а также снижает транзакционные затраты;

доступ к финансированию – агропроизводители смогут привлекать дополнительные ресурсы и производить расчеты по договорам;

прозрачность и надежность – информация об аграрных нотах учитывается в Реестре аграрных нот и депозитарной системе Украины, что гарантирует скорость и безопасность операций.

"Это важный шаг в цифровой трансформации агрофинансирования, способствующей интеграции украинского агробизнеса в мировые финансовые рынки. Приглашаем аграриев ознакомиться с возможностями аграрных нот и активно использовать этот инструмент для развития своих хозяйств", — подчеркнул Коваль.

Напомним, 11 марта регистр аграрных нот впервые зафиксировал пилотную выдачу аграрной ноты с депонированием в Центральном депозитарии, что является знаковым событием для развития этого финансового инструмента на рынках капитала.