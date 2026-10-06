"Кернел" продал сельхозпредприятие почти за $25 млн: кто стал новым владельцем

Агрохолдинг "Кернел" в мае 2026 года в рамках оптимизации продал сельскохозяйственное предприятие, управлявшее около 14,3 тыс. га арендованных сельскохозяйственных угодий в Харьковской области, за $24,931 млн группе "Агротон".

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Интерфакс Украина" со ссылкой на годовой отчет "Кернел".

Отмечается, что чистые активы объекта составляли $2,129 млн. Прибыль от продаж составила $22,802 млн.

Ранее Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в марте этого года предоставил разрешение компании Agroton Public Limited (Никосия, Кипр) на получение контроля над сельскохозяйственным обществом с ограниченной ответственностью (СООО) "Мрия", которое управляло арендованным земельным банком более 14 тыс. га земель в Харьковской области.

О Agroton

Agroton Public Limited является холдинговой компанией группы "Агротон" Юрия Журавлева.

До полномасштабного вторжения земельный банк группы составил около 110 тыс. га в Луганской и Харьковской областях, однако активы в Луганской области были полностью потеряны из-за оккупации.

О "Кернеле"

Агрохолдинг "Кернел" – один из крупнейших мировых производителей (около 6%) и экспортеров (около 10%) подсолнечного масла, крупнейший экспортер зерна из Украины, оператор разветвленной сети логистических активов и ведущий производитель зерновых и масличных культур в Украине. Является одним из крупнейших производителей и продавцов бутылированного масла в Украине. Занимается выращиванием агропродукции и ее реализацией.

Холдинг располагает крупнейшей в Украине частной сетью зернохранилищ одноразовой емкостью хранения 2,1 млн тонн и крупнейшим частным парком вагонов для перевозки зерна в 3,3 тыс. шт. Его мощности по переработке семян подсолнечника составляют 4 млн. тонн в год.

В начале апреля этого года "Кернел" приобрел за $348 млн у своего мажоритарного владельца и председателя совета директоров Андрея Веревского Enselco Holding Limited – агрохолдинг, прибавивший примерно 190 тыс. га арендованных сельскохозяйственных угодий и соответствующую инфраструктуру для хранения и сельскохозяйственную технику.

После этих двух операций при общем объеме аренды земли в 542 тыс. га на середину этого года банк сельскохозяйственных земель "Кернел" составлял 530 тыс. га в западных, центральных и северных регионах Украины, из которых 501 тыс. га были под назначенным на продажу урожаем 2026; 8 тыс. га – под семенными посевами и культурами для собственных нужд; а также 20 тыс. га под паром, из которых около 15,5 тыс. га не обрабатывались из-за близости зоны активных боевых действий и границы с Россией.

"Кернел" в 2026 финансовом году (ФР, завершившийся 30 июня) собрал 2,3 млн тонн кукурузы, пшеницы, семян подсолнечника, рапса и сои.

"Кернел" в 2026 году ФР увеличил прибыль EBITDA на 20% - до $558 млн, а чистая прибыль - на 35%, до $322 млн за рост выручки на 7% - до $4,404 млрд.

Несмотря на это, совет директоров Kernel рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2026 финансовый год. Компания планирует сохранить средства для ремонта поврежденных российскими атаками объектов, более дорогой экспортной логистики и новых инвестиций.