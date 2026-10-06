"Кернел" продав сільгосппідприємство за майже $25 млн: хто став новим власником

Агрохолдинг "Кернел" у травні 2026 року у рамках оптимізації продав сільськогосподарське підприємство, яке управляло приблизно 14,3 тис. га орендованих сільськогосподарських угідь у Харківській області, за $24,931 млн групі "Агротон".

Як пише Dilo, про це повідомляє "Інтерфакс Україна" з посиланням на річний звіт "Кернел".

Зазначається, що чисті активи об'єкта становили $2,129 млн. Прибуток від продажу становив $22,802 млн.

Раніше Антимонопольний комітет України (АМКУ) у березні цього року надав дозвіл компанії Agroton Public Limited (Нікосія, Кіпр) на набуття контролю над сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю (СТОВ) "Мрія", яке керувало орендованим земельним банком понад 14 тис. га земель на Харківщині.

Про Agroton

Agroton Public Limited є холдинговою компанією групи "Агротон" Юрія Журавльова.

До повномасштабного вторгнення земельний банк групи становив близько 110 тис. га у Луганській і Харківській областях, проте активи на Луганщині були повністю втрачені через окупацію.

Про "Кернел"

Агрохолдинг "Кернел" – один із найбільших світових виробників (біля 6%) та експортерів (біля 10%) соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

Холдинг має найбільшу в Україні приватну мережу зерносховищ одноразовою ємністю зберігання 2,1 млн тонн та найбільший приватний парк вагонів для перевезення зерна у 3,3 тис. шт. Його потужності з переробки насіння соняшнику становлять 4 млн тонн на рік.

На початку квітня цього року "Кернел" придбав за $348 млн у свого мажоритарного власника та голови ради директорів Андрія Веревського Enselco Holding Limited – агрохолдинг, який додав приблизно 190 тис. га орендованих сільськогосподарських угідь та відповідну інфраструктуру для зберігання та сільськогосподарську техніку.

Після цих двох операцій за загального обсягу оренди землі у 542 тис. га на середину цього року банк сільськогосподарських земель "Кернел" складав 530 тис. га у західних, центральних та північних регіонах України, з яких 501 тис. га були під призначеним на продаж врожаєм 2026 року; 8 тис. га – під насіннєвими посівами та культурами для власних потреб; а також 20 тис. га під паром, з яких близько 15,5 тис. га не оброблялися через близькість до зони активних бойових дій та кордону з Росією.

"Кернел" у 2026 фінансовому році (ФР, завершився 30 червня) зібрав 2,3 млн тонн кукурудзи, пшениці, насіння соняшнику, ріпаку та сої.

"Кернел" у 2026 ФР збільшив прибуток EBITDA на 20% – до $558 млн, а чистий прибуток – на 35%, до $322 млн за зростання виручки на 7% – до $4,404 млрд.

Попри це рада директорів Kernel рекомендувала не виплачувати дивіденди за 2026 фінансовий рік. Компанія планує зберегти кошти для ремонту пошкоджених російськими атаками об'єктів, дорожчої експортної логістики та нових інвестицій.