Киев привлекает ЕБРР для энергостойкости: город планирует новую генерацию и модернизацию теплосетей

КГГА
Представители КГГА и ЕБРР при подписании соглашения о подготовке финансирования программы энергетической устойчивости Киева / КГГА

Киев подписал с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) соглашение о подготовке кредитного финансирования в рамках программы обеспечения устойчивости. Она подразумевает модернизацию систем теплоснабжения, развитие когенерации и усиление энергетической инфраструктуры столицы в условиях военных рисков.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Подготовка к следующему отопительному сезону предусматривает в разы более сложную и масштабную работу", - отметил и.о. первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, город продолжает реализацию плана энергостойкости, предусматривающего развитие распределенной генерации, резервных систем теплоснабжения, модернизацию водоснабжения и восстановление поврежденного оборудования.

Отдельно в Киеве работают над новыми объектами поколения с системами физической защиты. Часть деталей этих проектов не раскрывается из соображений сохранности.

"Ориентировочно до конца года планируем построить новые источники производства в объеме 200 мВт", - сообщил Пантелеев.

В городских властях подчеркивают, что значительная часть финансирования направляется именно на повышение энергетической безопасности столицы. Киев также продолжает привлекать международную поддержку реализации инфраструктурных проектов.

ЕБРР, в свою очередь, поддерживает развитие энергетической устойчивости городов Украины, в частности, через программы модернизации критической инфраструктуры и внедрение современных энергетических решений.

Напомним, что правительство продолжает усиливать подготовку Киева к отопительному сезону в условиях военных рисков и атак на критическую инфраструктуру. В рамках этих мер государство направило почти 1 млрд грн на реализацию проектов в сфере теплоснабжения и энергетики столицы.

Лариса Крупко