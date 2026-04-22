Київ готують до зими: уряд виділив майже 1 млрд грн на тепло та енергетику

Столицю готують до зими в умовах обстрілів — що відомо / Shutterstock

Уряд виділив 987 млн грн на підготовку Києва до опалювального сезону та забезпечення безперебійного теплопостачання в умовах можливих обстрілів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Як Київ готують до опалювального сезону

Уряд України спільно з міською владою Києва готує столицю до наступного опалювального сезону. Основна мета — забезпечити стабільне теплопостачання та електропостачання навіть в умовах можливих атак на енергетичну інфраструктуру.

Через значні пошкодження теплоелектроцентралей місто має заздалегідь підготувати систему до зими. Йдеться про створення альтернативних джерел енергії для всіх районів і посилення захисту критичної інфраструктури.

Роботи виконуватимуть як державні структури, зокрема Агенція відновлення, так і міська влада власними силами.

Зі свого боку уряд уже виділив 987 млн грн на першочергові заходи та заявив про готовність і надалі підтримувати столицю. Водночас від міської влади очікують своєчасних рішень і належної організації робіт на визначених об’єктах.

Уряд наголошує, що всі підготовчі заходи мають бути виконані вчасно та в повному обсязі.

Нагадаємо, Україна готується до наступного опалювального сезону та планує забезпечити 4 ГВт нових енергетичних потужностей за рахунок розвитку розподіленої генерації. 

Ольга Опенько