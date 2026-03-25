Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,92

+0,09

EUR

50,90

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,07

43,95

EUR

51,25

51,03

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна потребує €5,4 млрд на наступний опалювальний сезон

Україна потребує 5,4 млрд євро для забезпечення енергетичної стійкості регіонів у наступні опалювальні сезони, і значну частину цього фінансування планується залучити від міжнародних партнерів та донорів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Під час 16-го засідання керівного комітету Ukraine Donor Platform у Києві представила міжнародним партнерам ключові пріоритети зміцнення стійкості та відновлення країни.

За її словами, головним напрямом залишається енергетика. Завдяки підтримці партнерів Україна змогла пройти найскладніший опалювальний сезон в умовах постійних російських атак.

Зокрема, до Фонд підтримки енергетики України було залучено понад 600 млн євро внесків, що дозволило сформувати резерви обладнання та забезпечити оперативні ремонти інфраструктури.

Також уряд презентував комплексні плани забезпечення енергетичної стійкості регіонів на наступні опалювальні сезони загальною вартістю 5,4 млрд євро. Частину фінансування планують покрити за рахунок державного та місцевих бюджетів, однак значна частина потребуватиме залучення міжнародної допомоги — як у вигляді фінансових ресурсів, так і постачання обладнання.

Окремо Свириденко наголосила, що попри війну Україна продовжує рух до інтеграції з Європейський Союз. Уряд працює над тим, щоб закрити всі переговорні кластери вже цього року, приділяючи особливу увагу вимогам у сфері верховенства права.

Зауважимо, шо Україні протягом наступного десятиліття знадобиться майже 91 млрд доларів для відновлення енергетичного сектору.

Автор:
Тетяна Гойденко