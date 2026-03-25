Україна потребує €5,4 млрд на наступний опалювальний сезон

Україна потребує 5,4 млрд євро для забезпечення енергетичної стійкості регіонів у наступні опалювальні сезони, і значну частину цього фінансування планується залучити від міжнародних партнерів та донорів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Під час 16-го засідання керівного комітету Ukraine Donor Platform у Києві представила міжнародним партнерам ключові пріоритети зміцнення стійкості та відновлення країни.

За її словами, головним напрямом залишається енергетика. Завдяки підтримці партнерів Україна змогла пройти найскладніший опалювальний сезон в умовах постійних російських атак.

Зокрема, до Фонд підтримки енергетики України було залучено понад 600 млн євро внесків, що дозволило сформувати резерви обладнання та забезпечити оперативні ремонти інфраструктури.

Також уряд презентував комплексні плани забезпечення енергетичної стійкості регіонів на наступні опалювальні сезони загальною вартістю 5,4 млрд євро. Частину фінансування планують покрити за рахунок державного та місцевих бюджетів, однак значна частина потребуватиме залучення міжнародної допомоги — як у вигляді фінансових ресурсів, так і постачання обладнання.

Окремо Свириденко наголосила, що попри війну Україна продовжує рух до інтеграції з Європейський Союз. Уряд працює над тим, щоб закрити всі переговорні кластери вже цього року, приділяючи особливу увагу вимогам у сфері верховенства права.

Зауважимо, шо Україні протягом наступного десятиліття знадобиться майже 91 млрд доларів для відновлення енергетичного сектору.