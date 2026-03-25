Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,92

+0,09

EUR

50,90

+0,01

Наличный курс:

USD

44,05

43,92

EUR

51,24

51,00

AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина нуждается в €5,4 млрд на следующий отопительный сезон

Украина нуждается в 5,4 млрд евро для обеспечения энергетической устойчивости регионов в последующие отопительные сезоны, и значительная часть этого финансирования планируется привлечь от международных партнеров и доноров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

В ходе 16-го заседания руководящего комитета Ukraine Donor Platform в Киеве представила международным партнерам ключевые приоритеты укрепления устойчивости и восстановления страны.

По ее словам, основным направлением остается энергетика. Благодаря поддержке партнеров, Украина смогла пройти самый сложный отопительный сезон в условиях постоянных российских атак.

В частности, в Фонд поддержки энергетики Украины было привлечено более 600 млн. евро взносов, что позволило сформировать резервы оборудования и обеспечить оперативные ремонты инфраструктуры.

Также правительство представило комплексные планы обеспечения энергетической устойчивости регионов на следующие отопительные сезоны общей стоимостью 5,4 млрд евро. Часть финансирования планируется покрыть за счет государственного и местных бюджетов, однако значительная часть потребует привлечения международной помощи — как в виде финансовых ресурсов, так и поставок оборудования.

Отдельно Свириденко подчеркнула, что, несмотря на войну, Украина продолжает движение к интеграции с Европейский Союз. Правительство работает над тем, чтобы закрыть все переговорные кластеры уже в этом году, уделяя особое внимание требованиям верховенства права.

Заметим, что Украине в течение следующего десятилетия понадобится почти 91 млрд долларов для восстановления энергетического сектора.

Автор:
Татьяна Гойденко