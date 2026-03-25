Энергетическое сотрудничество с США: Украина подписала ряд соглашений с американскими компаниями

Украинская делегация в США достигла важных договоренностей с американскими компаниями по энергетическим проектам в Украине: Минэнергетики заключило соглашение о распределении углеводов, а "Нафтогаз" подписал три меморандума о сотрудничестве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмигаль.

По его словам, ведомство заключило в году распределение углеводородов с компанией Aspect Holdings. Документ будет способствовать привлечению инвестиций в развитие украинской добычи углеводородов, повышению энергетической безопасности нашего государства.

НАК " Нефтегаз Украины " подписи в следующие документы:

Меморандум с ведущим международным производителем энергетического оборудования Solar Turbines. Среди потенциальных направлений сотрудничества - локализация сервиса и технического обслуживания оборудования, обучение украинских специалистов и другие инициативы, направленные на повышение энергетической устойчивости и независимости объектов компании ;

; Меморандум о взаимопонимании с компанией Baker Hughes. Имплементация сделки позволит повысить энергоэффективность и надежность работы газовых турбин и компрессорных агрегатов, повысить производительность и оптимизировать добычу;

Меморандум с Американским институтом нефти (API). Среди направлений сотрудничества — обмен информацией о действующих стандартах, сертификатах, технологиях и лучших отраслевых практиках в нефтегазовой отрасли, включая участие экспертов Группы в процессе разработки стандартов API.

Напомним, с 2025 года "Нефтегаз" приобрел около 1 млрд кубометров американского сжиженного газа. В настоящее время продолжается работа по увеличению закупок.