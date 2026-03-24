Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,83

+0,01

EUR

50,88

+0,21

Наличный курс:

USD

44,18

44,01

EUR

51,40

51,10

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В "Нафтогазе" отчитались, сколько газа закупили у США

Сергей Корецкий.
Сергей Корецкий / Нафтогаз

С 2025 года "Нефтегаз" приобрел около 1 млрд кубометров американского сжиженного газа. В настоящее время продолжается работа по увеличению закупок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава компании Сергей Корецкий.

Он рассказал, что встретился с делегацией Министерства финансов США и DFC с участием временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис.

Фото 2 — В "Нафтогазе" отчитались, сколько газа закупили у США

"Детально обсудили возможности расширения финансовых инструментов для увеличения закупок американского LNG и оборудования. Расширение таких механизмов крайне важно для обеспечения энергетической безопасности не только Украины, но и всего региона Восточной Европы", - подчеркнул Корецкий.

По его словам, с 2025 года "Нефтегаз" приобрел уже около 1 млрд кубометров американского сжиженного газа.

Корецкий проинформировал партнеров о текущей ситуации с газообеспечением, состоянии инфраструктуры после обстрелов и комплексе мероприятий, которые реализуем для подготовки к следующему отопительному сезону.

Отдельно обсудили привлечение американских компаний к совместной разработке наших газовых месторождений. Увеличение добычи газа – основной приоритет для группа "Нафтогаз".

Стоит отметить, что "Нафтогаз" и польская компания Orlen также договорились о поставке американского сжиженного газа (LNG) в Украину объемом до 300 млн кубометров. Топливо поступит уже в первом квартале 2026 года

Автор:
Светлана Манько