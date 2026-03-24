В "Нафтогазе" отчитались, сколько газа закупили у США

С 2025 года "Нефтегаз" приобрел около 1 млрд кубометров американского сжиженного газа. В настоящее время продолжается работа по увеличению закупок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава компании Сергей Корецкий.

Он рассказал, что встретился с делегацией Министерства финансов США и DFC с участием временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис.

"Детально обсудили возможности расширения финансовых инструментов для увеличения закупок американского LNG и оборудования. Расширение таких механизмов крайне важно для обеспечения энергетической безопасности не только Украины, но и всего региона Восточной Европы", - подчеркнул Корецкий.

Корецкий проинформировал партнеров о текущей ситуации с газообеспечением, состоянии инфраструктуры после обстрелов и комплексе мероприятий, которые реализуем для подготовки к следующему отопительному сезону.

Отдельно обсудили привлечение американских компаний к совместной разработке наших газовых месторождений. Увеличение добычи газа – основной приоритет для группа "Нафтогаз".

Стоит отметить, что "Нафтогаз" и польская компания Orlen также договорились о поставке американского сжиженного газа (LNG) в Украину объемом до 300 млн кубометров. Топливо поступит уже в первом квартале 2026 года