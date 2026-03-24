У "Нафтогазі" відзвітували, скільки газу закупили у США

Сергій Корецький / Нафтогаз

З 2025 року "Нафтогаз" придбав близько 1 млрд кубометрів американського скрапленого газу. Наразі триває робота над збільшення закупівель. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова компанії Сергій Корецький.

Він розповів, що зустрівся з делегацією Міністерства фінансів США та DFC за участі тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі  Девіс.

"Детально обговорили можливості розширення фінансових інструментів для збільшення закупівель американського LNG та обладнання. Розширення таких механізмів є вкрай важливим для забезпечення енергетичної безпеки не лише України, а й усього регіону Східної Європи", - наголосив Корецький.

За його словами, з 2025 року "Нафтогаз" придбав уже близько 1 млрд кубометрів американського скрапленого газу.

Корецький  поінформував партнерів про поточну ситуацію з газозабезпеченням, стан інфраструктури після обстрілів та комплекс заходів, які реалізуємо для підготовки до наступного опалювального сезону.

Окремо обговорили залучення американських компаній для спільної розробки наших газових родовищ. Збільшення видобутку газу - основний пріоритет для група "Нафтогаз".

Варто зауважити, що "Нафтогаз" і польська компанія Orlenтакож домовилися про поставку американського скрапленого газу (LNG) до України обсягом до 300 млн кубометрів. Паливо надійде вже у першому кварталі 2026 року

Світлана Манько