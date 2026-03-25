Енергетична співпраця зі США: Україна підписала низку угод з американськими компаніями

динес Шмигаль, представники України і США
Україна досягла низки домовленостей з американськими компаніями / Міненерго

Українська делегація в США досягла важливих домовленостей з американськими компаніями щодо енергетичних проєктів в Україні: Міненергетики уклало угоду про розподіл вуглеводів, а  "Нафтогаз" підписав три меморандуми про співпрацю.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, відомство уклало угоду про розподіл вуглеводнів із компанією Aspect Holdings. Документ сприятиме залученню інвестицій у розвиток українського видобутку вуглеводнів, підвищенню енергетичної безпеки нашої держави.

НАК "Нафтогаз України" підписав наступні документи:

  • Меморандум із провідним міжнародним виробником енергетичного обладнання Solar Turbines. Серед потенційних напрямів співробітництва — локалізація сервісу та технічного обслуговування обладнання, навчання українських фахівців та інші ініціативи, спрямовані на підвищення енергетичної стійкості та незалежності об’єктів компанії
  • Меморандум про взаєморозуміння з компанією Baker Hughes. Імплементація угоди дозволить підвищити енергоефективність та надійність роботи газових турбін і компресорних агрегатів, підвищити продуктивність та оптимізувати видобуток; 
  • Меморандум з Американським інститутом нафти (API). Серед напрямів співпраці — обмін інформацією щодо чинних стандартів, сертифікатів, технологій та найкращих галузевих практик у нафтогазовій галузі, включаючи участь експертів Групи у процесі розробки стандартів API.

Нагадаємо, з 2025 року "Нафтогаз" придбав близько 1 млрд кубометрів американського скрапленого газу. Наразі триває робота над збільшення закупівель. 

Тетяна Ковальчук