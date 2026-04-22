Киев готовят к зиме: правительство выделило почти 1 млрд грн на тепло и энергетику

Правительство выделило 987 млн грн на подготовку Киева к отопительному сезону и обеспечение бесперебойного теплоснабжения в условиях возможных обстрелов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Как Киев готовят к отопительному сезону

Правительство Украины совместно с городскими властями Киева готовит столицу к следующему отопительному сезону. Основная цель – обеспечить стабильное теплоснабжение и электроснабжение даже в условиях возможных атак на энергетическую инфраструктуру.

Из-за значительных повреждений теплоэлектроцентралей город должен заранее подготовить систему к зиме. Речь идет о создании альтернативных источников энергии для всех районов и усилении защиты критической инфраструктуры.

Работы будут выполнять как государственные структуры, в частности Агентство восстановления, так и власть собственными силами.

Со своей стороны правительство уже выделило 987 млн грн на первоочередные меры и заявило о готовности и дальше поддерживать столицу. В то же время городские власти ожидают своевременных решений и надлежащей организации работ на определенных объектах.

Правительство отмечает, что все подготовительные мероприятия должны быть выполнены своевременно и в полном объеме.

Напомним, Украина готовится к следующему отопительному сезону и планирует обеспечить 4 ГВт новых энергетических мощностей за счет развития распределенной генерации.

