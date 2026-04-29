Київ залучає ЄБРР для енергостійкості: місто планує нову генерацію та модернізацію тепломереж

Київ підписав із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) угоду про підготовку кредитного фінансування в межах Програми забезпечення стійкості. Вона передбачає модернізацію систем теплопостачання, розвиток когенерації та посилення енергетичної інфраструктури столиці в умовах воєнних ризиків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Підготовка до наступного опалювального сезону передбачає в рази складнішу й масштабнішу роботу", — зазначив в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, місто продовжує реалізацію плану енергостійкості, який передбачає розвиток розподіленої генерації, резервних систем теплопостачання, модернізацію водопостачання та відновлення пошкодженого обладнання.

Окремо в Києві працюють над новими об’єктами генерації із системами фізичного захисту. Частина деталей цих проєктів не розкривається з міркувань безпеки.

"Орієнтовно до кінця року плануємо збудувати нові джерела виробництва обсягом 200 мВт", — повідомив Пантелеєв.

У міській владі підкреслюють, що значна частина фінансування спрямовується саме на підвищення енергетичної безпеки столиці. Київ також продовжує залучати міжнародну підтримку для реалізації інфраструктурних проєктів.

ЄБРР, у свою чергу, підтримує розвиток енергетичної стійкості міст України, зокрема через програми модернізації критичної інфраструктури та впровадження сучасних енергетичних рішень.

Нагадаємо, що уряд продовжує посилювати підготовку Києва до опалювального сезону в умовах воєнних ризиків та атак на критичну інфраструктуру. У межах цих заходів держава спрямувала майже 1 млрд грн на реалізацію проєктів у сфері теплопостачання та енергетики столиці.