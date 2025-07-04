"Киевгорстрой" увеличивает уставный капитал на 2,56 млрд грн по результатам общего собрания акционеров

23 июня 2025 г. ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" провело общее собрание акционеров в дистанционном формате. Во время заседания было принято решение об увеличении уставного капитала компании на 2,56 млрд грн путем дополнительной эмиссии простых именных акций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Киевгорстрой".

Эмиссия состоится без публичного предложения.

Решение об увеличении капитала предусматривает ряд связанных действий, необходимых для реализации этой процедуры. Как отмечается в официальном сообщении, сейчас компания ожидает получения временного свидетельства о регистрации выпуска дополнительных акций согласно действующему законодательству.

Протокол общего собрания уже обнародован на сайте "Киевгорстроя". В компании подчеркивают, что проведение собрания является ключевым этапом в процессе укрепления финансовой устойчивости и развития.

Напомним, в середине июня в "Киевгорстрое" сменилось руководство.