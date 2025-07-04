"Київміськбуд" збільшує статутний капітал на 2,56 млрд грн за результатами загальних зборів акціонерів

23 червня 2025 року ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" провело загальні збори акціонерів у дистанційному форматі. Під час засідання було ухвалено рішення про збільшення статутного капіталу компанії на 2,56 млрд грн шляхом додаткової емісії простих іменних акцій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Київміськбуд".

Емісія відбудеться без публічної пропозиції.

Рішення про збільшення капіталу передбачає також низку пов’язаних дій, необхідних для реалізації цієї процедури. Як зазначається в офіційному повідомленні, зараз компанія очікує на отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску додаткових акцій згідно з чинним законодавством.

Протокол загальних зборів уже оприлюднено на сайті "Київміськбуду". У компанії підкреслюють, що проведення зборів є ключовим етапом у процесі зміцнення фінансової стійкості та розвитку.

Нагадаємо, в середині червня у “Київміськбуд” змінилося керівництво. Наглядова рада призначила виконуючою обов'язків голови правління компанії Світлану Самсонову, яка раніше обіймала посаду віцепрезидентки та була членом правління компанії.