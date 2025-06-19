У "Київміськбуді" очікують цього року 2,6 млрд грн докапіталізації: наскільки це реально

Будівельна компанія "Київміськбуд" не може завершити будівництво понад 120 черг у своїх житлових комплексах. Серед них є будинки, що залишив недобудованими “Укрбуд” Максима Микитася.

Найбільший столичний забудовник ПрАТ ХК "Київміськбуд" цього року отримає 2,6 млрд гривень докапіталізації, передає Delo.ua. Про це заявила виконуюча обов’язки голови правління компанії Світлана Самсонова в інтерв'ю виданню Liga.net.

За словами нової очільниці, кошти мають надійти з Київського бюджету, щодо обіцяного траншу від уряду у компанії є розуміння, що за нинішніх обставин Кабмін цього року має важливіші пріоритети.

Аналогічне запевнення Світлана Самсонова озвучила на зустрічі з інвесторами компанії 17 червня. В.о.голови правління рішуче спростувала чутки про банкрутство компанії та заявила про початок процесу докапіталізації і підготовку до відновлення будівництва.

“Я вважаю, що «Київміськбуд» має повернути свої лідерські позиції на ринку. Усі інвестори повинні отримати своє житло. Питання докапіталізації та залучення додаткового фінансування — це головне завдання сьогодні,” — наголосила Самсонова.

З вимогою про докапіталізацію ще на початку 2023 року виступив скандальний очільник компанії Ігор Кушнір. Тоді він заявив про прининення робіт на основних своїх будмайданчиках через подорожчання будматеріалів і «практично повну» відсутність продажів. І запропонував для вирішення проблеми джерел фінансування два сценарії: викуп столичною владою у компанії нерухомості на 300 млн грн на потреби Києва, або ж докапіталізація «Київміськбуду» на 1 млрд грн.

Після відсторонення Кушніра з посади у лютому 2024 року компанію очолив будівельник зі стажем Василь Олійник. На посаді він пробув більше року.

Нова очільниця Світлана Самсонова, яку призначили на посаду місяць тому, – юристка, яка раніше працювала у Державній продовольчо-зерновій корпорації України. Разом зі своєю командою й урядом вона була задіяна до складної реструктуризації кредиту на $1,5 млрд, залученого у китайського Ексімбанку, – й успішно довела справу до фіналу.

Сьогодні будівельні роботи не ведуться. Торік у жовтні основний акціонер компанії - Київрада проголосувала за докапіталізацію "Київміськбуду" на 2,6 млрд грн. Технічно процес запущений, проте кошти досі не надійшли. Попри це, нова очільниця компанії компанії впевнена, що процес дофінансування буде завершено вже цього року.

Докапіталізація "Київміськбуду": що кажуть у Київраді

Водночас депутати не поспішають голосувати за виділення коштів "Київміськбуду". Питання докапіталізації будівельної компанії було на порядку денному Київради, проте руки до нього так і не дійшли. Проте самі депутати не вірять в позитивне голосування за виділення коштів з київського бюджету.

Це залежить в першу чергу від того, чи набереться необхідний 61 голос в залі. По-друге, від того, наскільки буде довіра депутатів до нової команди - чи зможе вона відновити діяльність компанії, зазначив у коментарі Delo.ua депутат Київради від фракції «Голос», президент інвестиційної групи «УНІВЕР» Тарас Козак.

"По-третє, рішення залежить від того, чи буде з боку уряду бажання компенсувати свою частину - теж близько 2 мільярдів гривень - обіцяну "Київміськбуду" за добудову об'єктів "Укрбуду". У документах ми цього поки що небачимо. Є така точка зору, що тільки київським бюджетом ми цьогоробити небудемо. Якщо уряд готовий вносити свою частину, хоча б надасть якість гарантуючі документи - то буде, якщо ні - рішення швидше за все не буде", - пояснив Козак.

За його словами, більшість депутатів ще не визначились, як вони будуть голосувати.

"На мій особистий погляд дофінансування у 2,6 мільярди не вистачить компанії для відновлення будівництва. Бо "Київміськбуд" має великі забеоргованості перед постачальниками. І дуже не хочеться, щоб ми виділили кошти, всі вони підуть на погашення заборгованості, а об'єкти все одно не будуть будуватится", - наголосив депутат.

Київрада, як він вважає, зробила важливий перший крок - погодила збільшення статутного капіталу. Другим кроком мають бути ухвалені зміни до бюджету, які передбачали би фінансування, третій - голосування по конкретних платежах.

"Чи є гроші в бюджеті? Грошей завжди не вистачає. Питання - у пріоритетності видатків. У нас немає позиції у фракції, чи варто зараз це робити. Наразі вся підготовча робота ведеться, але фінальне рішення про те, чи виділяти безпосередньо самі гроші - це буде серйозна дискусія", - пояснив Тарас Козак.

Минулого тижня Delo.ua писало про те, що у “Київміськбуді” в черговий раз змінилось керівництво. У планах компанії - реструктуризація і відновлення будівництва. Наразі у забудовника залишається понад 100 будинків різного ступеня готовності, частина з яких вже стала довгобудами.

Також повідомлялось про те, що "Укрбуд" продали за 805 млн грн: на аукціоні ціна виросла більш ніж утричі.