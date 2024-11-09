Укрбуд чи КМБ? Які ЖК Київміськбуд добудує у першу чергу

Будівельна компанія “Київміськбуд” готується до чергових кроків з добудови низки житлових комплексів, серед яких домінують проєкти "Укрбуду".

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Після того, як Київська міська рада ухвалила рішення про виділення 2,56 млрд грн на докапіталізацію будівельної компанії “Київміськбуд” найбільший забудовник столиці опублікував графік добудови житлових комплексів, визначивши пріоритетні об’єкти, які здадуть першими.

Цю інформацію підтвердив колишній президент корпорації Укрбуд Максим Микитась, опублікувавши у своєму телеграм-каналі документ із графіком добудови "Київміськбуду". Він наголосив також, що у першій п'ятірці об'єктів - чотири ЖК Укрбуду. Микитась назвав ЖК "Чарівне місто" та ЖК Urban Park серед першочергових до здачі. Проте Микитась також попередив інвесторів про можливі затримки та ризики у виконанні графіка.

Графік добудови ЖК від Київміськбуду. Фото: телеграм-канал Микитася

За словами Максима Микитася, розподіл коштів буде зосереджено на об’єктах з високим рівнем готовності – понад 90%, що дозволить швидко відновити продажі. У пріоритеті – п’ять житлових комплексів, з яких чотири належать Укрбуду, у які «Київміськбуд» уже інвестував близько 2 мільярдів гривень, отримавши прибуток у понад 4 мільярди.

Дофінансування "Київміськбуду": першочергові ЖК для здачі

Згідно з опублікованим графіком черговості, у першу чергу Київміськбуд візьметься за такі житлові комплекси:

ЖК "Шевченківський" — вул. Златоустівська, 27: необхідно завершити паркінг. ЖК "Гвардійський" — вул. Кутузова (Івана Кожедуба), 18/7. ЖК "Подол Град" — вул. Дегтярна та Кожум'яцька. ЖК "Райдужний" — вул. М. Кибальчича, 2. ЖК "Freedom" — просп. Броварський/вул. Визволителів.

Ці ЖК вже введені в експлуатацію - їх необїідно підключити до зовнішніх інженерних мереж.

Добудовувати першу п'ятірку житлових комплексів забудовник планує у такій послідовності:

1. ЖК "Чарівне місто" - вул.Бориспільська, 18-26.

вул.Бориспільська, 18-26. 2. ЖК Urban Park - вул. Магнітогорська, 5.

вул. Магнітогорська, 5. 3. ЖК Twin Housе - вул. Крайня, 1.

- вул. Крайня, 1. 4. ЖК "Подол град" - вул. Дегтярна, вул. Кожум'яцька.

- вул. Дегтярна, вул. Кожум'яцька. 5. ЖК "Урлівський -1" - вул.Причальна, 11.

Ці об’єкти мають високий рівень готовності - близько 90%, тому будівельні роботи залишаються мінімальними, що може сприяти прискореній здачі.

Дофінансування "Київміськбуду". Чому затримки на об'єктах усе ще можливі

Максим Микитась порадив інвесторам активізувати свою громадську діяльність та нагадувати про себе КМДА і Київміськбуду, щоб уникнути «технічних» затримок і бюрократичних перешкод. Він також зазначив, що новому керівництву Київміськбуду важливо прозоро використовувати виділені містом кошти, щоб уникнути розтрат.

Хоча графік здачі ЖК виглядає оптимістично, можливі ризики, що можуть вплинути на своєчасність завершення проектів.

"Тепер треба, аби не виникло жодних "неочікуваних" "технічних" відтермінувань. Можливі "нюанси" із затягуванням процедур, особливо якщо інвестори не будуть і далі "турбувати" чиновників і директора міста під час початку президентських маневрів", - написав Максим Микитась.

Також деякі об’єкти в переліку мають застарілі адреси, що викликало сумніви щодо актуальності інформації. Крім того, екс-керівник Укрбуду натякнув на можливі бюрократичні перепони, які можуть виникати в процесі добудови.