Какие ЖК Киевгорстрой достроит в первую очередь

Строительная компания "Киевгорстрой" готовится к очередным шагам по достройке ряда жилых комплексов, среди которых доминируют проекты "Укрстроя".

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Киевский городской совет принял решение о выделении 2,56 млрд грн на докапитализацию строительной компании "Киевгорстрой".

Крупнейший застройщик столицы опубликовал график достройки жилых комплексов, определив приоритетные объекты, которые сдадутся первыми.

Эту информацию подтвердил бывший президент корпорации Укрбуд Максим Никитась, опубликовав в своем телеграмм-канале документ с графиком достройки "Киевгорстроя". Он назвал ЖК "Шевченковский", "Гвардейский" и "Подол Град" среди первоочередных к сдаче. Однако Никитась также предупредил инвесторов о возможных задержках и рисках в выполнении графика.

По словам Максима Никитася, распределение средств будет сосредоточено на объектах с высоким уровнем готовности – более 90%, что позволит быстро возобновить продажи. В приоритете – пять жилых комплексов, из которых четыре принадлежат Укрстрою, в которые «Киевгорстрой» уже инвестировал около 2 миллиардов гривен, получив прибыль более чем в 4 миллиарда.

Дофинансирование "Киевгорстроя": первоочередные ЖК для сдачи

Согласно опубликованному графику очередности, в первую очередь Киевгорстрой возьмется достраивать следующие жилищные комплексы:

ЖК "Шевченковский" — ул. Златоустовская, 27: необходимо завершить паркинг. ЖК "Гвардейский" — ул. Кутузова (Ивана Кожедуба), 18/7. ЖК "Подол Град" — ул. Дегтярная и Кожемяцкая. ЖК "Радужный" — ул. М. Кибальчича, 2. ЖК "Freedom" — просп. Броварской/ул. Освободителей.

Эти объекты имеют высокий уровень готовности – около 90%, поэтому строительные работы остаются минимальными, что может способствовать ускоренной сдаче.

Дофинансирование "Киевгорстроя". Почему задержки на объектах все еще возможны

Максим Никитась посоветовал инвесторам активизировать свою общественную деятельность и напоминать о себе КГГА и Киевгорстрою во избежание «технических» задержек и бюрократических препятствий. Он также отметил, что новому руководству Киевгорстроя важно прозрачно использовать выделенные городом средства во избежание растрат.

Хотя график сдачи ЖК выглядит оптимистично, возможны риски, которые могут повлиять на своевременность завершения проектов. Например, некоторые объекты в перечне имеют устаревшие адреса, что вызывало сомнения в актуальности информации. Кроме того, экс-руководитель Укрстроя намекнул на возможные бюрократические преграды, которые могут возникать в процессе достройки.