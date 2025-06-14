В Київміськбуді призначили нового керівника: що обіцяють інвесторам

У ХК “Київміськбуд” в черговий раз змінилось керівництво. У планах компанії - реструктуризація і відновлення будівництва. Наразі у забудовника залишається понад 100 будинків різного ступеня готовності, частина з яких вже стала довгобудами.

Найбільший столичний забудовник ПрАТ ХК "Київміськбуд" планує реструктурувати боргові зобов’язання, щоб забезпечити контрольоване управління фінансовими потоками та зменшити навантаження на бюджет компанії. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу будівельної компанії.

20 травня 2025 року наглядова рада призначила виконуючою обовʼязки голови правління компанії Світлану Самсонову, яка раніше обіймала посаду віцепрезидентки та була членом правління компанії.

Нове керівництво компанії заявило про необхідність невідкладно забезпечити відкриту комунікацію з інвесторами та потенційними партнерами.

На 17 червня заплановано зустріч Світлани Самсонової із уповноваженими представниками ініціативних груп інвесторів проєктів ЖК компанії. Наразі, як стверджують в "Київміськбуді", у компанії завершено підготовку до проведення загальних зборів акціонерів, де ключовим питанням стане підтримка підприємства шляхом поповнення статутного капіталу її ключовим акціонером.

Як відомо, територіальна громада міста Київ є власником 80% статутного капіталу "Київміськбуду".

Це рішення створює передумови для залучення фінансування, необхідного для запуску процесу відновлення добудови житлових комплексів та виконання договірних зобов’язань перед інвесторами.

Також завершено аудит фінансової звітності за 2023 та 2024 роки, який не був проведений раніше. Наступним етапом, за інформацією пресслужби, має стати запуск процедури реструктуризації боргових зобов’язань, щоб забезпечити контрольоване управління фінансовими потоками та зменшити навантаження на бюджет компанії.

"Київміськбуд проходить ключовий етап трансформації, під час якого команда компанії зосереджує зусилля на залученні фінансування, добудові об’єктів та відновленні довіри інвесторів. ПрАТ «ХК «Київміськбуд» незмінно дотримується принципів прозорості, відкритості та відповідального виконання взятих на себе зобов’язань", - наголосили в компанії.

Станом на 2024 рік у «Київміськбуд» на стадії зведення було майже 1,5 млн кв. м житла — 22 житлових комплекси на понад 100 будинків різного ступеня готовності. Тоді наглядова рада ПрАТ «ХК «Київміськбуд» призначила на посаду голови правління Василя Олійника, президента компанії. Він обіцяв залучити кошти державних фінансових установ та спеціалізованих компаній, таких як "Укрфінжитло" та державні банки.

Нагадаємо, минулого року Київрада підтримала проєкт докапіталізації ПрАТ "ХК "Київміськбуд" на 2,56 млрд грн, спрямований на відновлення активного будівництва житлових комплексів, зокрема для розселення родин військовослужбовців.

У липні було ухвалено рішення про початок аудиту діяльності "Київміськбуду". У грудні очільник "Київміськбуду" Ігор Кушнір подав у відставку після 12 років роботи.

В свою чергу, нагадаємо, після того як наприкінці 2019 року "луснув" один із лідерів ринку будівництва - компанія Максима Микитася "Укрбуд девелопмент", що входить до держкорпорації "Укрбуд", добудову її ЖК було вирішено передати саме "Київміськбуду".