В Киевгорстрое назначили нового руководителя: что обещают инвесторам

В ХК "Киевгорстрой" в очередной раз поменяилось руководство. В планах компании – реструктуризация и возобновление строительства. В настоящее время у застройщика остается более 100 домов разной степени готовности, часть из которых уже стала долгостроями.

Крупнейший столичный застройщик ЧАО ХК "Киевгорстрой" планирует реструктурировать долговые обязательства, чтобы обеспечить контролируемое управление финансовыми потоками и снизить нагрузку на бюджет компании. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу строительной компании.

20 мая 2025 года наблюдательный совет назначил исполняющей обязанности председателя правления компании Светлану Самсонову, которая ранее занимала должность вице-президента и была членом правления компании.

Новое руководство компании заявило о необходимости безотлагательно обеспечить открытую коммуникацию с инвесторами и потенциальными партнерами.

На 17 июня запланирована встреча Светланы Самсоновой с уполномоченными представителями инициативных групп инвесторов проектов ЖК компании.

Как известно, территориальная община города Киев владеет 80% уставного капитала "Киевгорстроя".

Это решение создает предпосылки для привлечения финансирования, необходимого для запуска процесса возобновления достройки жилых комплексов и выполнения договорных обязательств перед инвесторами.

Также завершен аудит финансовой отчетности за 2023 и 2024 годы, не проведенный ранее. Следующим этапом, по информации пресс-службы, должен стать запуск процедуры реструктуризации долговых обязательств, чтобы обеспечить контролируемое управление финансовыми потоками и уменьшить нагрузку на бюджет компании.

"Киевгорстрой проходит ключевой этап трансформации, во время которого команда компании сосредотачивает усилия на привлечении финансирования, достройке объектов и восстановлении доверия инвесторов. ЧАО "ХК "Киевгорстрой" неизменно придерживается принципов прозрачности, открытости и ответственного выполнения взятых на себя обязательств", — отметили в компании.

По состоянию на 2024 год в «Киевгорстрой» на стадии возведения было почти 1,5 млн кв. м жилья — 22 жилых комплекса на более чем 100 домов разной степени готовности. как "Укрфинжилье" и государственные банки.

Напомним, в прошлом году Киевсовет поддержал проект докапитализации ЧАО "ХК "Киевгорстрой" на 2,56 млрд грн направлен на возобновление активного строительства жилых комплексов, в частности для расселения семей военнослужащих.

В июле было принято решение о начале аудита деятельности "Киевгорстроя". В декабре глава "Киевгорстроя" Игорь Кушнир подал в отставку после 12 лет работы.

В свою очередь, напомним, после того как в конце 2019 года "лопнул" один из лидеров рынка строительства — компания Максима Никитася "Укрбуд девелопмент", входящая в госкорпорацию "Укрбуд", достройку ее ЖК было решено передать "Киевгорстрою".