В "Киевгорстрое" ожидают в этом году 2,6 млрд грн докапитализации: насколько это реально

Строительная компания "Киевгорстрой" не может завершить строительство более 120 очередей в своих жилых комплексах. Среди них есть дома, которые оставил недостроенными "Укрбуд" Максима Микитася.

Крупнейший столичный застройщик ЧАО ХК "Киевгорстрой" в этом году получит 2,6 млрд гривен докапитализации, передает Delo.ua. Об этом заявила исполняющая обязанности главы правления компании Светлана Самсонова в интервью изданию Liga.net.

По словам руководителя, средства должны поступить из Киевского бюджета, относительно обещанного транша от правительства у компании есть понимание, что при нынешних обстоятельствах Кабмин в этом году имеет более важные приоритеты.

Аналогичное заверение от Светланы Самсоновой прозвучало на встрече с инвесторами 17 июня. И.о.председателя правления решительно опровергла слухи о банкротстве компании и заявила о начале процесса докапитализации и подготовки к возобновлению строительства.

"Я считаю, что "Киевгорстрой" должен вернуть свои лидерские позиции на рынке. Все инвесторы должны получить свое жилье. Вопрос докапитализации и привлечения дополнительного финансирования — это главная задача сегодня," – подчеркнула Самсонова.

С требованием о докапитализации еще в начале 2023 года выступил скандальный руководитель компании Игорь Кушнир. Тогда он заявил о приостановке работ на основных своих стройплощадках из-за подорожания стройматериалов и «практически полного» отсутствия продаж. И предложил для решения проблемы источников финансирования два сценария: выкуп столичными властями у компании недвижимости на 300 млн грн на нужды Киева или докапитализация «Киевгорстроя» на 1 млрд грн.

После отстранения Кушнира с должности в феврале 2024 года компанию возглавил строитель со стажем Василий Олийник. В должности он пробыл больше года.

Новый руководитель Светлана Самсонова, которую назначили на должность месяц назад, – юрист, ранее она работала в Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Вместе со своей командой и правительством она была задействована в сложной реструктуризации кредита на $1,5 млрд, привлеченного у китайского Эксимбанка, и успешно довела дело до финала.

Сегодня строительные работы не ведутся. В октябре прошлого года основной акционер компании — Киевсовет проголосовал за докапитализацию "Киевгорстроя" на 2,6 млрд грн. Технически процесс запущен, однако средства до сих пор не поступили. Несмотря на это, новый руководитель компании уверена, что процесс дофинансирования будет завершен уже в этом году.

Докапитализация "Киевгорстроя": что говорят в Киевсовете

В то же время, депутаты не спешат голосовать за выделение средств "Киевгорстроя". Вопрос докапитализации строительной компании был на повестке дня Киевсовета, однако руки до него так и не дошли. Однако сами депутаты не верят в положительное голосование за выделение средств из киевского бюджета.

Решение зависит в первую очередь от того, наберется ли необходимый 61 голос в зале. Во-вторых, от того, насколько будет доверие депутатов новой команде — сможет ли она возобновить деятельность компании, отметил в комментарии Delo.ua депутат Киевсовета от фракции «Голос», президент инвестиционной группы «УНИВЕР» Тарас Козак.

"В-третьих, решение зависит от того, будет ли со стороны правительства желание компенсировать свою часть — тоже около 2 миллиардов гривен — обещанную "Киевгорстрою" за достройку объектов "Укрбуда". В документах мы этого пока не видим. Есть такая точка зрения, что только киевским бюджетом мы этого делать не будем. Если правительство готово вносить свою часть — нет – решения скорее всего не будет», – пояснил Козак.

По его словам, большинство депутатов еще не определилось, как они будут голосовать.

"На мой личный взгляд, дофинансирования в 2,6 миллиарда не хватит компании для возобновления строительства. Потому что у "Киевгорстроя" большая задолженность перед поставщиками. И очень не хочется, чтобы мы выделили средства, а они все пойдут на погашение задолженности, а объекты все равно не будут строиться", — подчеркнул депутат.

Киевсовет, как он считает, сделал главный первый шаг — согласовал увеличение уставного капитала. Вторым шагом должны быть приняты изменения в бюджет, предусматривающие финансирование, третий — голосование по конкретным платежам.

"Есть ли деньги в бюджете? Денег всегда не хватает. Вопрос — в приоритетности расходов. У нас нет позиции во фракции, стоит ли сейчас это делать. Сейчас вся подготовительная работа ведется, но финальное решение о том, выделять ли непосредственно сами деньги — это будет серьезная дискуссия", — пояснил Тарас Козак.

На прошлой неделе Delo.ua писало о том, что в "Киевгорстрое" в очередной раз сменилось руководство. В планах компании – реструктуризация и возобновление строительства. В настоящее время у застройщика остается более 100 домов разной степени готовности, часть из которых уже стала долгостроями.

Также сообщалось о том, что "Укрбуд" продали за 805 млн грн: на аукционе цена выросла более чем в три раза.