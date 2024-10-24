Киев потребует от правительства более 2 миллиардов гривен компенсации за достройку объектов "Укрбуда"

Киевский городской совет намерен на ближайшем пленарном заседании обратиться к Кабинету министров за компенсацией холдинговой компании "Киевгорстрой" запланированного ущерба, связанного с достройкой проектов строительства государственной корпорации "Укрбуд".

Как сообщают в столичной мэрии, проект соответствующего обращения разработан для стабилизации финансового положения КГС. Он уже поддержан комиссией по вопросам собственности и регуляторной политики и в настоящее время прорабатывается управлением правового обеспечения деятельности Киевсовета.

Отмечается, что за последние четыре месяца специалисты "Киевгорстроя" вели работу по определению и экономическому обоснованию объема необходимых средств. По предварительным результатам, с учетом привлечения правительства и предоставления государством компенсации в объеме 2,28 миллиарда гривен необходимая сумма средств для возобновления полноценной деятельности ХК составит 2,56 миллиарда гривен.

Расчеты проведены с учетом базового сценария финансового прогнозирования, предоставленного одной из аудиторских компаний "большой четверки", в соответствии с курсом гривны к доллару, заложенным в проекте государственного бюджета Украины на 2025 год.

В мэрии отмечают, что рассчитывают на получение указанной компенсации от государства, поскольку это один из ключевых этапов комплексного плана стабилизации компании.

Кроме того, комиссия по решению проблем "Киевгорстроя" направила мэру Виталию Кличко предложения по увеличению уставного капитала ХК. Обращение уже рассмотрели и поддержали три комиссии Киевсовета, к функционалу которых относится данный вопрос.

Они рекомендовали КГС и Киевгорадминистрации проработать вопрос расчета общей суммы средств, необходимой для строительства жилых комплексов. Отмечается, что решение об увеличении уставного капитала "Киевгорстроя" уже готовится.

В мэрии также отмечают, что продолжили работу комиссии по решению проблем "Киевгорстроя" до конца 2024 года. Ее состав будет расширен: будут привлечены, в частности, представители общественности.

Напомним, что в апреле прошлого года "Киевгорстрой" заявил об остановке работ на основных своих стройплощадках — ЖК "Абрикосовый", "Курнатовский", "Милос", Mirax, "Урловский-1", "Урловский-2", "Отрада", " Медовый-2", "Волшебный город", "Радужный" и Star city.

Компания сообщила об острой нехватке средств и обратилась к Киевсовету, которому принадлежит 80% компании, относительно выкупа квартир на 300 миллионов гривен и дофинансирования на 1 миллиард гривен.

Причинами ситуации глава правления КГБ Игорь Кушнир назвал войну и удорожание стройматериалов, сокращение количества квалифицированных кадров и отсутствие продаж. Однако уже через десять дней он заявил о возобновлении работ на ЖК "Урловский-1", "Урловский-2", Mirax и "Абрикосовый".

При этом в мае журналисты обнаружили, что на земле в элитном поселке Козин, которую вывели из "Киевгорстроя", бизнес-окружение и родственники Кушнира построили закрытый коттеджный городок. Сам Кушнир, как оказалось, выехал из Украины по справке об инвалидности, после чего поднялся на Эверест.

В июле было принято решение о начале аудита деятельности "Киевгорстроя". На это время Кушнира отстранили от исполнения обязанностей. В итоге в декабре он подал в отставку после 12 лет работы.

В свою очередь, напомним, после того как в конце 2019 года "лопнул" один из лидеров рынка строительства — компания Максима Никитася "Укрбуд девелопмент", входящая в госкорпорацию "Укрбуд", достройку ее ЖК было решено передать именно "Киевгорстрою".

Речь шла о достройке 22 объектов, однако "Киевгорстрой" во исполнение решения правительства взял на баланс лишь 18. Работы начались в феврале 2020 года. По состоянию на ноябрь 2022 года было завершено 11 ЖК.

Отметим, что сумма в 2,28 миллиарда гривен, которую Киев определил как необходимую для компенсации, уже называлась ранее городскими властями и новым руководителем "Киевгорстроя" Василием Олийныком. По словам последнего, были сформированы обращения в Кабмин, однако "никаких реакций в формате денег не произошло".