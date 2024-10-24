Київ хоче від уряду понад 2 мільярди гривень компенсації за добудову об'єктів "Укрбуду"

Київська міська рада має намір на найближчому пленарному засіданні звернутися до Кабінету міністрів за компенсацією холдинговій компанії "Київміськбуд" запланованого збитку, пов’язаного з добудовою проєктів будівництва державної корпорації "Укрбуд".

Як повідомляють у столичній мерії, проєкт відповідного звернення розроблено для стабілізації фінансового стану КМБ. Його вже підтримано комісією з питань власності та регуляторної політики, наразі він опрацьовується управлінням правового забезпечення діяльності Київради.

Зазначається, що протягом останніх чотирьох місяців фахівці "Київміськбуду" вели роботу з визначення та економічного обґрунтування обсягу необхідних коштів. За попередніми результатами, з урахуванням залучення уряду та надання державою компенсації обсягом 2,28 мільярда гривень необхідна сума коштів для відновлення повноцінної діяльності ХК становитиме 2,56 мільярда гривень.

Розрахунки здійснені з огляду на базовий сценарій фінансового прогнозування, наданий однією з аудиторських компаній "великої четвірки", відповідно до курсу гривні до долара, який закладено в проєкті державного бюджету України на 2025 рік.

В мерії наголошують, що розраховують на отримання вказаної компенсації від держави, оскільки це є одним із ключових етапів комплексного плану стабілізації компанії.

Крім того, комісія з вирішення проблем "Київміськбуду", направила до міського голови Віталія Кличка пропозиції збільшення статутного капіталу ХК. Звернення вже розглянули та підтримали три комісії Київради, до функціоналу яких належить відповідне питання.

Вони рекомендували КМБ і Київміськадміністрації опрацювати питання розрахунку загальної суми коштів, необхідної для будівництва житлових комплексів. Зазначається, що рішення щодо збільшення статутного капіталу "Київміськбуду" вже готується.

В мерії також зауважують, що продовжили роботу комісії з вирішення проблем "Київміськбуду" до кінця 2024 року. Її склад буде розширено: будуть залучені, зокрема, представники громадськості.

Нагадаємо що в квітні минулого року "Київміськбуд" заявив про зупинення робіт на основних своїх будмайданчиках – ЖК "Абрикосовий", "Курнатовського", "Мілос", Mirax, "Урлівський-1", "Урлівський-2", "Отрада", "Медовий-2", "Чарівне місто", "Райдужний" та Star city.

Компанія повідомила про гострий брак коштів і звернулася до Київради, якій належить 80% компанії, стосовно викупу квартир на 300 мільйонів гривень і дофінансування в 1 мільярд гривень.

Причинами скрутної ситуації голова правління КМБ Ігор Кушнір назвав війну та подорожчання будматеріалів, скорочення кількості кваліфікованих кадрів і відсутність продажів. Однак вже через десять днів він заявив про відновлення робіт на ЖК "Урлівський-1", "Урлівський-2", Mirax та "Абрикосовий".

При цьому в травні журналісти виявили, що на землі у елітному селищі Козин, яку вивели з "Київміськбуду", бізнес-оточення та родичі Кушніра збудували закрите котеджне містечко. Сам Кушнір, як виявилося, тоді виїхав з України за довідкою про інвалідність, після чого піднявся на Еверест.

У липні було ухвалено рішення по початок аудиту діяльності "Київміськбуду". На цей час Кушніра відсторонили від виконання обов'язків. Зрештою в грудні він подав у відставку після 12 років роботи.

В свою чергу, нагадаємо, після того як наприкінці 2019 року "луснув" один із лідерів ринку будівництва - компанія Максима Микитася "Укрбуд девелопмент", що входить до держкорпорації "Укрбуд", добудову її ЖК було вирішено передати саме "Київміськбуду".

Йшлося про добудову 22 об'єктів, однак "Київміськбуд" на виконання рішення уряду взяв на баланс лише 18. Роботи розпочалися у лютому 2020 року. Станом на листопад 2022 року завершено було 11 ЖК.

Зазначимо, що сума в 2,28 мільярда гривень, яку Київ визначив як необхідну для компенсації, вже називалася раніше міською владою та новим керівником "Київміськбуду" Василем Олійником. За словами останнього, були сформовані звернення в Кабмін, але "жодних реакцій в форматі грошей не відбулося".