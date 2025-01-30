Киевский авиационный институт планирует запустить научный парк в 2025 году

Киевский авиационный институт ( КАИ ) анонсировал создание научного парка, который должен стать площадкой для разработки передовых технологий в сферах deep tech, искусственного интеллекта, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), кибербезопасности и материаловедения. Инвестиции в запуск оцениваются не менее 1 миллиона евро.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на презентацию КАИ.

По словам исполняющей обязанности президентки КАИ Ксении Семеновой, научный парк станет платформой, которая поможет украинским компаниям работать в тесном контакте с учеными и студентами.

По ее словам, планируется создать среду, где инженерные компании смогут открыть свои офисы на территории КАИ, как это происходит в ведущих университетах мира, что значительно сократит путь от разработки к имплементации и даст толчок инновациям в разных отраслях.

Приоритетные направления исследований

Научный парк сосредоточится на следующих технологических направлениях:

гражданские и военные БПЛА,

искусственный интеллект и машинное обучение,

кибербезопасность,

материаловедение,

роботизированные системы,

аэрокосмические технологии и электроника.

КАИ также сохранит партнерское сотрудничество с бизнесом, предоставляя инвесторам доступ к уникальной университетской инфраструктуре – аэродинамической трубе, термовакуумной камере, лаборатории прочности материалов, биотехнологическим лабораториям и т.д.

Структура собственности и финансирование

Важной особенностью модели управления станет то, что доля КАИ в будущем научном парке будет меньше 49%.

"Мы провели опрос, у бизнеса есть опасения, что если в совместном предприятии большая часть голосов принадлежит университету, то у инвесторов меньше рычагов в принятии решений. Наша задача создать платформу, экосистему, чтобы их интересы развивались, поэтому, согласно концепции, КАИ будет иметь меньшую судьбу", – объяснил Юрий Власюк, руководитель Управления инновационного развития КАИ.

Инвестиции в создание парка будут направлены на модернизацию инфраструктуры, в частности улучшение шумопоглощения и закупку специализированного оборудования. Общая сумма вложений может возрасти до 2-3 миллионов евро в зависимости от развития отдельных направлений.

Реформа научных парков

По словам заместителя министра образования и науки Украины Дениса Курбатова, эта инициатива станет частью общей реформы научных парков Science City, которая должна способствовать развитию экономики высокой добавленной стоимости и предотвратить отток интеллектуального капитала.

Эта инициатива является важным катализатором необходимости и актуальности реформы научных парков в Украине — Science City. Благодаря реформе, наработанной МОН в сотрудничестве с Минцифрой, DTA и BRDO, научные парки должны стать не только инструментом цифровизации и прозрачности в научной сфере, но и в будущем драйверами экономического роста, создания экономики высокой добавленной стоимости, способными снизить отток интеллектуального капитала и усилить взаимодействие между наукой и бизнесом", — считает он.

Разработка концепции научного парка КАИ проходила в рамках проекта Good Governance Fund "Инновационная экосистема", финансируемого правительством Великобритании через UK International Development. Реализацию проекта осуществляют Abt Global и KPMG в Украине.

Запуск научного парка КАИ намечен на 2025 год.

Минцифры планирует, что за три года в Украине количество активных научных парков должно вырасти с 5 до 15. Будет привлечено 500 млн грн инвестиций и создано 1 500 новых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях.