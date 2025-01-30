Київський авіаційний інститут планує запустити науковий парк у 2025 році

Київський авіаційний інститут (КАІ) анонсував створення наукового парку, який має стати майданчиком для розробки передових технологій у сферах deep tech, штучного інтелекту, безпілотних літальних апаратів (БПЛА), кібербезпеки та матеріалознавства. Інвестиції у запуск оцінюються щонайменше у 1 мільйон євро.

Про це пише "Інтерфакс-Україна", посилаючись на презентацію КАІ.

За словами виконувачки обов’язків президентки КАІ Ксенії Семенової, науковий парк стане платформою, яка допоможе українським компаніям працювати в тісному контакті з науковцями та студентами.

За її словами, планується створити середовище, де інженерні компанії зможуть відкрити свої офіси на території КАІ, як це відбувається у провідних університетах світу, що значно скоротить шлях від розробки до імплементації та дасть поштовх інноваціям у різних галузях.

Пріоритетні напрями досліджень

Науковий парк зосередиться на таких технологічних напрямах:

цивільні та військові БПЛА,

штучний інтелект та машинне навчання,

кібербезпека,

матеріалознавство,

роботизовані системи,

аерокосмічні технології та електроніка.

КАІ також збереже партнерську співпрацю з бізнесом, надаючи інвесторам доступ до унікальної університетської інфраструктури – аеродинамічної труби, термовакуумної камери, лабораторії міцності матеріалів, біотехнологічних лабораторій тощо.

Структура власності та фінансування

Важливою особливістю моделі управління стане те, що частка КАІ у майбутньому науковому парку буде меншою за 49%.

"Ми провели опитування, у бізнесу є побоювання, що якщо у спільному підприємстві більша частина голосів належить університету, то у інвесторів менше важелів у прийнятті рішень. Наше завдання створити платформу, екосистему, щоб їх інтереси розвивалися, тому, згідно концепції, КАІ матиме меншу долю", – пояснив Юрій Власюк, керівник Управління інноваційного розвитку КАІ.

Інвестиції у створення парку спрямують на модернізацію інфраструктури, зокрема покращення шумопоглинання та закупівлю спеціалізованого обладнання. Загальна сума вкладень може зрости до 2-3 мільйонів євро залежно від розвитку окремих напрямів.

Реформа наукових парків

За словами заступника міністра освіти і науки України Дениса Курбатова, ця ініціатива стане частиною загальної реформи наукових парків Science City, яка має сприяти розвитку економіки високої доданої вартості та запобігти відтоку інтелектуального капіталу.

"Ця ініціатива є важливим каталізатором необхідності та актуальності реформи наукових парків в Україні — Science City. Завдяки реформі, напрацьованій МОН у співпраці з Мінцифрою, DTA та BRDO, наукові парки мають стати не лише інструментом цифровізації та прозорості в науковій сфері, а й у майбутньому драйверами економічного зростання, створення економіки високої доданої вартості, здатними зменшити відплив інтелектуального капіталу та посилити взаємодію між наукою і бізнесом", - вважає він.

Розробка концепції наукового парку КАІ відбувалася в межах проєкту Good Governance Fund "Інноваційна екосистема", який фінансується урядом Великої Британії через UK International Development. Реалізацію проєкту здійснюють Abt Global та KPMG в Україні.

Запуск наукового парку КАІ запланований на 2025 рік.

Додамо, Мінцифри планує, що за три роки в Україні кількість активних наукових парків повинна зрости з 5 до 15. Буде залучено 500 млн грн інвестицій та створено 1 500 нових робочих місць у високотехнологічних галузях.