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Київський авіаційний інститут планує запустити науковий парк у 2025 році
Київський авіаційний інститут (КАІ) анонсував створення наукового парку, який має стати майданчиком для розробки передових технологій у сферах deep tech, штучного інтелекту, безпілотних літальних апаратів (БПЛА), кібербезпеки та матеріалознавства. Інвестиції у запуск оцінюються щонайменше у 1 мільйон євро.
Про це пише "Інтерфакс-Україна", посилаючись на презентацію КАІ.
За словами виконувачки обов’язків президентки КАІ Ксенії Семенової, науковий парк стане платформою, яка допоможе українським компаніям працювати в тісному контакті з науковцями та студентами.
За її словами, планується створити середовище, де інженерні компанії зможуть відкрити свої офіси на території КАІ, як це відбувається у провідних університетах світу, що значно скоротить шлях від розробки до імплементації та дасть поштовх інноваціям у різних галузях.
Пріоритетні напрями досліджень
Науковий парк зосередиться на таких технологічних напрямах:
- цивільні та військові БПЛА,
- штучний інтелект та машинне навчання,
- кібербезпека,
- матеріалознавство,
- роботизовані системи,
- аерокосмічні технології та електроніка.
КАІ також збереже партнерську співпрацю з бізнесом, надаючи інвесторам доступ до унікальної університетської інфраструктури – аеродинамічної труби, термовакуумної камери, лабораторії міцності матеріалів, біотехнологічних лабораторій тощо.
Структура власності та фінансування
Важливою особливістю моделі управління стане те, що частка КАІ у майбутньому науковому парку буде меншою за 49%.
"Ми провели опитування, у бізнесу є побоювання, що якщо у спільному підприємстві більша частина голосів належить університету, то у інвесторів менше важелів у прийнятті рішень. Наше завдання створити платформу, екосистему, щоб їх інтереси розвивалися, тому, згідно концепції, КАІ матиме меншу долю", – пояснив Юрій Власюк, керівник Управління інноваційного розвитку КАІ.
Інвестиції у створення парку спрямують на модернізацію інфраструктури, зокрема покращення шумопоглинання та закупівлю спеціалізованого обладнання. Загальна сума вкладень може зрости до 2-3 мільйонів євро залежно від розвитку окремих напрямів.
Реформа наукових парків
За словами заступника міністра освіти і науки України Дениса Курбатова, ця ініціатива стане частиною загальної реформи наукових парків Science City, яка має сприяти розвитку економіки високої доданої вартості та запобігти відтоку інтелектуального капіталу.
"Ця ініціатива є важливим каталізатором необхідності та актуальності реформи наукових парків в Україні — Science City. Завдяки реформі, напрацьованій МОН у співпраці з Мінцифрою, DTA та BRDO, наукові парки мають стати не лише інструментом цифровізації та прозорості в науковій сфері, а й у майбутньому драйверами економічного зростання, створення економіки високої доданої вартості, здатними зменшити відплив інтелектуального капіталу та посилити взаємодію між наукою і бізнесом", - вважає він.
Розробка концепції наукового парку КАІ відбувалася в межах проєкту Good Governance Fund "Інноваційна екосистема", який фінансується урядом Великої Британії через UK International Development. Реалізацію проєкту здійснюють Abt Global та KPMG в Україні.
Запуск наукового парку КАІ запланований на 2025 рік.
Додамо, Мінцифри планує, що за три роки в Україні кількість активних наукових парків повинна зрости з 5 до 15. Буде залучено 500 млн грн інвестицій та створено 1 500 нових робочих місць у високотехнологічних галузях.